مهاجم أرسنال يصب جام غضبه على فينغر وإدارة النادي

“القدس العربي” : خرج مهاجم آرسنال لوكاس بيريز، بتصريحات نارية، اعتراضًا على المُعاملة التي يلقاها من مدربه الفرنسي آرسن فينغر، واصفًا تجربته مع المدفعجية “بالخدعة”، لشعوره أنه تعرض لظلم شديد منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

وتعاقد النادي اللندني مع المهاجم الإسباني البالغ من العمر 28عامًا، مقابل رسوم بلغت حوالي 17.1 مليون جنيه إسترليني، أنعشت خزائن ناديه السابق “ديبورتيفو لا كرونيا”، إلا أنه لم يظهر في تشكيلة كشاف النجوم إلا مرتين فقط طوال موسم البريميرليغ، بالإضافة إلى تسع مباريات أخرى كبديل.ومؤخرًا، تلقى الصفعة الكبرى، بسحب قميصه رقم (9) دون علمه، ليذهب إلى الوافد الفرنسي الجديد ألكسندر لاكازيت، ما أثار غضب مهاجم الديبور السابق، وجعله يخرج عن صمته للمرة الأولى، قائلاً لصحيفة لا فوز دي غاليسيا “ما أريده؟ فقط أريد ممارسة كرة القدم، ولهذا السبب سأترك النادي (آرسنال)”.وأضاف “حتى تكون سعيدًا يجب أن تقوم بدورك كلاعب كرة قدم، وكما رأى الجميع، لم أحصل على فرصتي مع الفريق الموسم الماضي، أنا مثل أي لاعب، أريد أن أقاتل من أجل الذهاب إلى المنتخب الوطني، لذلك يتعين عليّ المغادرة قبل بداية الموسم”.

وعن وجهته المُحتملة، قال “أعتقد أن أفضل مكان لي هو بيتي الديبور، أشعر أنني لا أجد مُعاملة جيدة من قبل آرسنال، وما حدث مؤخرًا بإعطاء رقم قميصي لأحد الزملاء الجُدد، يبدو لي كآخر قشة، في الحقيقة لا أستطيع الاستمرار بهذه الطريقة، لقد فعلت كل شيء لأحصل على فرصتي، لكن في النهاية أشعر بالخداع، حتى في فبراير الماضي لم يوافق النادي على انتقالي للصين، بعد حصولي على وعد شرف بأن ألعب مباريات أكثر، وهذا لم يحدث”.