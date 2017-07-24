200 منظمة حقوقية وصحافية تدين المطالبة بإغلاق “الجزيرة” بذرائع سياسية

الدوحة “القدس العربي”: إسماعيل طلاي

ألقت أزمة الحصار المفروض على قطر، والمطالبة بإغلاق قنوات شبكة الجزيرة بظلالها على فعاليات اليوم الأول من مؤتمر “حرية التعبير.. نحو مواجهة المخاطر” الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدول قطر، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة.

وفي غياب أي تمثيل رسمي قطري، تأكيداً لعدم تسيس″ المؤتمر، أجمع ممثلوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية ونقابات الصحافيين على تأكيد رفضها القاطع لمطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى محسوبة على قطر، بينها “القدس العربي”، بحجة الاختلاف في الرأي، أو تحت غطاء “الخلافات السياسية” تارة، واتهام تلك المنابر بالتحريض تارة أخرى. وسيشارك الحاضرون ظهراليوم الثلاثاء،في وقفة تضامنية بمقر قناة الجزيرة الإخبارية بالدوحة، تأكيداً لرفضهم القاطع لمطالب إغلاق القناة، على رغم تأكيد اختلافهم أحياناً مع توجهاتها التحريرية.

المري: مشاركة 200 منظمة دليل رفضهم لمطالب مخالفة لميثاق حقوق الإنسان

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن مشاركة أكثر من 200 منظمة دولية ونقابة دليل على وقوفهم ضد مطالب تخالف ميثاق حقوق الانسان، وتابع: “نأمل التوصل إلى توصيات ستكون بذور لمستقبل أفضل، من الكرامة والحرية”، لافتاً على أنه ينعقد في ظل الحصار الذي تتعرض له دولة قطر، والذي ارتبط بمطالبات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،وأضاف: “تمثل تلك المطالب تهديداً خطيراً لحرية الإعلام، وتعدٍ على كافة القيم، والمبادئ، واتفاقيات حقوق الإنسان، بشهادة كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية؛ بما في ذلك آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.وأكد المري أن الدول التي فرضت الحصار تلاعبت بحياة آلاف الأشخاص؛ وتسببت في تشتيت شمل العائلات، وحرمان أطفال من أوليائهم، وضرب النسيج الاجتماعي للمجتمعات الخليجية؛ إلى جانب تدمير مصادر الدخل للعديد من الموظفين والعمال، وتحطيم مستقبل الطلبة بطردهم من الجامعات وتعطيل تعليمهم، كما عاقبت دول الحصار مواطنيها بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم ، حول الحصار بطريقة سلمية؛ أو بمجرد تعاطفهم مع شعب قطر، وقد وصلت العقوبات في تلك الدول من خمس سنوات إلى 15 سنة، كما أن هذا الحصار انتهك الحق في التنقل و الملكية، وتسبب في طرد المرضى من مستشفيات تلك الدول، وحتى ممارسة الشعائر الدينية في الحرم المكي الشريف، حيث تمت عرقلتها في وجه المواطنين والمقيمين. كما تم إرغام الصحفيين الذين يحملون جنسيات دول الحصار على ترك وظائفهم، والعودة القسرية الى دولهم تحت التهديد بالعقوبات والسجن، موضحاً إن الإرهاب والتطرف والإقصاء وفرض الإملاءات على الشعوب، هي أكبر خطر يواجه حرية التعبير، وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومة، إن حقوق الإنسان، وحرية الرأي و التعبير هي الوجه المشرق، وأمل الشعوب في غد زاهر.

المفوضية السامية: المطالب بإغلاق الجزيرة انتهاك لحقوق الإنسان

بدوره، أكد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة أن الاحداث التي اجتاحت المنطقة العربية منذ العام 2010 وما تلاها، يبين أن الحكومات لم تلب طموحات الشعوب العربية التواقة للعيش بحرية وعدالة وبعيدا عن العوز، حيث نشهد اليوم ازديادا متسارعا لتغليب منطق الأمن على حساب حقوق الانسان، لافتا إلى أنه بدلا من معالجة الأسباب التي دفعت الشعوب للتظاهر يتم التضييق على أي مساحة لحرية الرأي والتعبير وابتكار السبل والوسائل للتحكم بأي فضاء ديمقراطي توفره تكنولوجيا الاتصالات الحديثة. قائلاً: “إننا إذ نؤكد على ضرورة حماية حرية التعبير وعدم التعدي عليها، فإن السلطات وبدلا من مناقشة الرأي الآخر، تلجأ إلى إغلاق المنابر الاعلامية وفي بعض الأحيان يتم محاسبة الأفراد بمجرد التعبير عن تعاطفهم أو ابداء مشاعرهم تجاه قضية ما، وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للمادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان”.وأضاف: “بالنسبة للمطالبات بإغلاق شبكة الجزيرة، فقد أشارت المفوضية السامية لحقوق الانسان أنه قد يشكل سابقة خطيرة، حيث قد تلجأ في المستقبل أي دولة أو مجموعة من الدول للمطالبة بتقييد حرية الرأي والتعبير في دول تختلف معها بشكل أو باخر”، مشددا على أن “الحقوق والحريات، وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير يجب تحييدها عن أي خلاف إقليمي أو دولي”. وتابع قائلاً: “مما لا شكّ فيه أننا قد نتفق في بعض الأحيان ونختلف في أحيان أخرى مع التغطية الاعلامية للقنوات الإخبارية المختلفة، ,او الجزيرة الناطقة بالعربية أو الإنجليزية، إلاّ أن الحكم النهائي على مصداقية الجزيرة أو غيرها هو للمشاهد الذي يملك أزرار التحكم في منزله، والذي يملك القرار بمقاطعة أية وسيلة اخبارية يعتبرها منحازة وغير موضوعية”.واضاف: “للإنصاف، ساهمت الجزيرة في تطوير الصحافة والاعلام في المنطقة العربية، حيث تمّ انشاء شبكات اعلامية مماثلة ودفعت بالإعلام المحلي إلى تطوير أو تحديث وسائله. وكل هذا ساهم في تمكين الشعوب العربية من المعرفة وبشكل غير مسبوق”.

وشدّد نسور على ضرورة “التركيز في نفس الوقت على مسؤولية وسائل الإعلام بالالتزام باحترام حقوق الانسان في كل الأوقات وبشكل خاص عدم بث خطاب الكراهية والتمييز على أي اساس كان وعدم اذكاء العنف أيًّا كان، نظرا لأن المؤسسات الاعلامية مطالبة بممارسة رقابة ذاتية فيما يتعلق بخطاب الكراهية، وبشكل خاص في ظل ما تشهده المنطقة من تنامي للطائفية ومن استهداف للأقليات وغيرها من ضروب التقييد على حرية التعبير والراي ومن ثم فلابدّ من العمل سريعا لتعزيز الحماية الدولية للصحفيين في النزاعات المسلحة”.

وقال إن حرية الإعلام وتعدد وسائل الإعلام يجب أن يواكبها تعزيز للمساحات الديمقراطية، داعيا إلى النظر في السماح بتشكيل النقابات العمالية والمهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، لأن ذلك من شأنه الدفع بمكانة دولة قطر الحقوقية في الإقليم والعالم، مؤكدا التزام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بدعم أي جهد أو نشاط يدفع لزيادة هامش الحريات في المنطقة العربية والعالم.

اتحاد الصحافيين الدوليين: نتضامن مع الجزيرة بكل وضوح

من جانبه، قال يونس محمد جاهد النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “اتخذنا القرار في الفيدرالية للمساهمة في هذه التظاهرة لعدة اعتبارات ومبادئ ، وعبرت الفيدرالية الدولية للصحافيين عن تضامنها بوضوح مع قناة الجزيرة وصحافييها وكل العاملين فيها تجاه التهديدات التي تعرضت لها، نظرا لأننا نرى أن ما حصل يشكل انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان والاعراف والقوانين الدولية”.وقال: إن المشاركين من الفيدرالية الدولية للصحافين الذي يمثلون أكثر من أربعين نقابة أتوا ليعبروا عن تضامنهم وأيضا للمساهمة الفاعلة في النقاش حول كل المحاور المطروحة في هذه الندوة”.

المعهد الدولي للصحافة: مطالب دول الحصار مقلقة للغاية

بدوره، أكد جون ياروود رئيس المعهد الدولي للصحافة أن حقوق الصحفيين تساوي حقوق الانسان”، لافتا الى اننا نمر بمفترق طرق، مستعرضا عدد من القضايا التي يتصدى لها المعهد، ومنها 38 قضية لصحافيين قتلوا خلال ممارستهم مهامهم، قائلاً إنها تحت الاستقصاء، إضافة إلى نحو 145 حالة قتل أو اختفاء للصحافيين يعملون في المكسيك، يحقق فيها المعهد.ووصف مطالبة دول الحصار بإغلاق الجزيرة والعديد من وسائل الإعلام الأخرى بأنه مقلق للغاية، مطالباً بسحب هذه المطالب، مشيراً إلى أن ردة الفعل كانت سريعة عبر سحب تلك المطالب، ما يدل على تضافر الجهود بشأن ذلك، نظرا لوجود العديد من المنظمات الدولية التي نددت في ظل وجود المئات من الصحفيين يقبعون خلف القضبان في العديد من دول العالم.وشدّد جياكومو ميزون الخبير الإعلامي في اتحاد البث الأوروبي إنه على الرغم من أن الجزيرة ليست عضواً في هذه الهيئة، إلا أنه علينا الوقوف إلى جانبهم، ومثلما قال فلوتير: “حتى إذا لم أتفق معك، فإنني سأعطي وأبذل حياتي من أجل أن تعبر أنت عن ما تريد أن تقوله”.

هيومن رايتس ووتش: الجزيرة صوت المهمشين ورفعت الغطاء عن المحرمات

وقال كينيت روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن مزاعم تمويل الإرهاب هي التي دفعت بهذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يمكننا التحدث عن التمويل السري للإرهاب، ولكن نعلم أن هنالك دعماً سعودياً مالياً مفتوحاً، لتدريس الشق التطرفي المتشدد من الإسلام المعروف بالوهابية، ولكن نحن غالباً لا نتحدث عن الحكومات التي تنهمك في الإرهاب، وإنما نتحدث عن أطراف متغيرة، ولكن التحالف الذي تدعمه السعودية يقتل اليمنيين بلا تمييز، ويضرب حصاراً نتجت عنه أضراراً إنسانية وأمور أخرى أفضت إلى انتشار وباء الكوليرا.

وأستدرك قائلاً: “لكن نحن هنا لنتحدث عن حرية الصحافة والحريات الأخرى”، مشيراً إلى أن المطالب التي فرضت على قطر من قبل جيرانها تتحدث عن هذه الحقوق السياسية، مثل إغلاق الجزيرة في منطقة عرفت بالإعلام الرسمي الخانق، وكانت الجزيرة تدعو إلى التنفس، وبالفعل تنفسنا الصعداء في الكثير من الأحيان، وبالتالي الكثير من الأمور كانت محرمة، أما الجزيرة فقد رفعت الغطاء عنها، ووفرت صوتاً للمهمشين، ولكنها تعدت الخطوط في بعض الأحيان، حيث وفرت شكلاً لأولئك الذين روجوا للعنف، كما أنها لعبت دوراً أساسياً مع الذين أرادوا أن يتحدوا الأوتوقراطية وحكم الفرد الواحد الذي تعزز في شمال إفريقيا”.

وقال كينيت روث إن الجزيرة كانت ولاتزال كابوساً للطغاة، و أن هذه الأزمة توفر لقطر فرصة للإصلاحات، وإعادة إيمانها بحماية الصحفيين ولا سيما الذين يعملون في الجزيرة، بتوفير قوانين لطلب اللجوء متسقة مع اتفاقية جنيف لعام 1951، داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تفتح مكتباً لها، مبيناً أن قطر تواجه أزمة اليوم، ولكن هذه الأزمة فرصة لها لكي تصبح بالفعل قائداً إقليمياً في حقوق الإنسان.