بريطانيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لعملية سياسية “ذات معنى”

نيويورك- (الأناضول): دعا مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، اليوم الإثنين، لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين لعملية سياسية “ذات معنى” لتحقيق السلام بينهما.

وقال رايكروفت للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك “ندين الهجمات الأخيرة ضد الإسرائيليين، ونشعر بالقلق إزاء الهجمات التي تعرض لها الفلسطينيون في القدس. ولذلك فنحن ندعو الطرفين إلى العودة لعملية سياسية ذات معنى لتحقيق السلام بينهما”.

وأوضح السفير البريطاني أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الإثنين (في وقت لاحق) جلسة لبحث أعمال العنف التي شهدتها مدينة القدس في الأيام الأخيرة.

من جهته، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن مجلس الأمن سيناقش الهجوم القاتل الذي تعرض له مستوطنون يوم الجمعة الماضي.

ولقي 3 مستوطنين إسرائيليين مصرعهم في عملية طعن نفذها فلسطيني، في مستوطنة حلميش، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستزيل بوابات التفتيش الإلكترونية المؤدية إلى المسجد ألأقصى، قال دانون “نحن مصممون على بذل كل ما نستطيع من أجل ضمان الأمن في الأماكن المقدسة، وأيضًا السماح للجميع بحرية ممارسة الشعائر الدينية”.

وتشهد عدة أحياء بمدينة القدس ومدن وبلدات بالضفة الغربية، لليوم التاسع على التوالي، احتجاجات واسعة ومواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، رفضا للبوابات الإلكترونية، التي نصبتها الشرطة على مداخل المسجد الأقصى.