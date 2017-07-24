قطر تجدد جاهزيتها لحل الأزمة الخليجية عبر حوار يحترم سيادتها

موسكو – وكالات : جدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التأكيد على موقف بلاده الداعي لحل الازمة الخليجية عبر “حوار مبني على أسس احترام القانون الدولي وسيادة دولة قطر”.

جاء هذا خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية القطري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن “آل ثاني تلقى، اتصالاً هاتفياً، من لافروف، جرى خلاله بحث مستجدات الأزمة الخليجية ووساطة دولة الكويت الهادفة لحل الأزمة”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أعلن في خطاب وجهه مساء الجمعة، جاهزية بلاده لحوار لحل “المشاكل العالقة” و”القضايا الخلافية”، وفق ثوابت سبق أن أعلنت عنها الدوحة وهي أن يكون حوار يحترم سيادتها، ولا يكون في صورة إملاءات.

وبدأت الأزمة الخليجية، في أعقاب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطع علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وساطة روسيا

في سياق متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة نشرت اليوم الاثنين إن روسيا مستعدة للمساعدة في الوساطة في النزاع بين قطر وأربع دول عربية إذا طلب منها ذلك.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك.

وقال لافروف لقناة رووداو التلفزيونية الكردية وفق نص للمقابلة نشر على موقع وزارة الخارجية “نحن حريصون على تسوية تلك الأزمة .. واضعين نصب أعيننا المخاوف المشتركة وإيجاد حلول مقبولة من جميع الأطراف”.

وأضاف “نحن نؤيد جهود الوساطة التي يجريها أمير الكويت… إذا اعتقدت جميع الأطراف أنه يمكن لروسيا، في إطار تلك الجهود أو إضافة إليها، أن تقوم أيضا بشيء مفيد فسوف نكون على استعداد للاستجابة لتلك الطلبات”.