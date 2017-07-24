“اليويفا” يَقلب حسابات مورينيو قبل السوبر الأوروبي

“القدس العربي” :

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عبر موقعه الرسمي، تغليظ عقوبة “الحظر” على مدافع مانشستر يونايتد إريك بايلي، نظير ما فعله في مباراة نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي ضد سيلتا فيغو الإسباني، التي جرت على ملعب “أولد ترافورد” مايو الماضي، وانتهت بهدف لمثله.وبحسب ما ذكره بيان المؤسسة المُتحكمة في كرة القدم الأوروبية، فإن لجنة الانضباط، قررت إيقاف مدافع فياريال الأسبق مباراتين إضافيتين، ليتأكد غيابه عن مباراة السوبر المُنتظرة ضد ريال مدريد، المُقرر لها يوم الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس المُقبل، وأيضًا أولى مباريات الشياطين الحُمر في دوري مجموعات الأبطال.

وبذلك، يكون صاحب الـ 23عامًا، قد دفع ثمن تهوره بالإيقاف ثلاث مباريات تابعة لمسابقات اليويفا، بعد إيقافه عن مباراة نهائي الدوري الأوروبي ضد أياكس أمستردام، لحصوله على بطاقة حمراء أمام سيلتا فيغو، بسبب مشاجرته مع المدافع فاكوندو رونكاليا، الذي نال الطرد هو الآخر، في الدقيقة قبل الأخيرة من أحداث المباراة. وفي الوقت ذاته، حذر بيان اليويفا، اللاعب الأفريقي المُعاقب من تكرار نفس السيناريو، وإلا ستكون العقوبة القادمة أكثر صرامة، ليأتي النبأ كالصاعقة التي هبطت فوق رأس “سبيشال وان”، الذي يَعول كثيرًا على بايلي رفقة الوافد الجديد فيكتور ليندلوف، لإعادة هيبة الدفاع الأحمر، المفقودة منذ رحيل الثنائي المُخضرم ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش.

الجدير بالذكر أن بايلي جاء إلى أولد ترافورد الصيف الماضي مقابل حصول الغواصات الصفراء على مبلغ قُدر آنذاك بنحو 30 مليون جنيه إسترليني، وفي موسمه الأول أبلى بلاءًا حسنًا، ونجح بشكل سريع في تثبيت أقدامه في تشكيلة الفريق الأساسية، وعلى مدار الموسم شارك في 38 مباراة، منهم 11 في بطولة الدوري الأوروبي، التي فاز اليونايتد بلقبها بعد الفوز على كبير الإيرديفيسي بهدفين دون رد.