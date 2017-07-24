إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في مواجهات مع الإحتلال في القدس المحتلة

القدس – الأناضول : أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حزما، بالقدس الشرقية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر (غير حكومية)، في بيان، إن “شاباً (لم تذكر اسمه) إصابته خطيرة إثر طلق ناري في رأسه”.

كما أشارت مصادر في الجمعية، إلى أن الشاب قد يكون مصابًا بكسر في الجمجمة بسبب العيار الناري.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين قوات الإحتلال وفلسطينيين يحتجون على نصب الكيان العبري بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة منه لفرض سيادته على المسجد.

ومنذ اندلاع المواجهات، على خلفية إجراءات الإحتلال بمحيط المسجد الأقصى، استشهد 4 فلسطينيين وقتل 3 إسرائيليين.

وإثر هجوم أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين ووفاة شرطيين إسرائيليين اثنين، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، يوم 14 يوليو/ تموز الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ احتلالها القدس عام 1967، ثم أعادت فتح المسجد جزئيًا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكتروني.

ولليوم التاسع على التوالي يحتشد مئات الفلسطينيين نهارًا والآلاف مساء، في منطقة “باب الأسباط” في القدس، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية.