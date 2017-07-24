رسميا يوفنتوس يُعزز صفوفه بصفقة ثالثة “ضخمة”

“القدس العربي” :

أعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الإلكتروني قبل قليل، توصل المدير التنفيذي للنادي جوسيبي ماروتا إلى اتفاق مع مسؤولي فيورنتينا، بموجبه انتقل المهاجم الإيطالي الواعد فيديريكو برنارديتشي، إلى “يوفنتوس آرينا”، بعدما تجاوز الفحص الطبي بنجاح. وبحسب ما ذكره البيان، فإن صاحب الـ23عامًا وضع القلم على عقد ارتباطه بالبيانكونيري حتى منتصف عام 2022، دون التطرق إلى الأمور المالية، إلا أن التقارير المُتداولة في أغلب وسائل الإعلام في البلاد، أكدت أن الصفقة كلفت قرابة الـ40 مليون يورو، تُسدد على ثلاث سنوات، مع احتفاظ ممثل فلورنسا بالحصول على 10% في حالة بيع اللاعب في المستقبل.

وأثار برنارديتشي الذي سجل 11 هدفًا الموسم الماضي، الجدل، بتمرده على إدارة الفيولا الأسبوع الماضي، حيث ادعى أنه مُصاب في أمعاء البطن، وغير قادر على التدرب مع بقية اللاعبين، في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وذلك في أعقاب رفضه الموافقة على تجديد عقده، لتبدأ الشائعات تُحاصره، إلى أن تم إعلان انضمامه إلى كتيبة المدرب ماسيميليانو أليغري.

بهذه الصفقة، يكون اليوفي قد دعم بوجه ثالث جديد، بعد ضم حارس آرسنال فويتشخ تشيزني ومدافع ميلان دي تشيلو، وقبل ذلك، قامت الإدارة بتفعيل بند الشراء الدائم لمهدي بن عطية وخوان كوادرادو، بعد نجاحهما في فترة الإعارة.