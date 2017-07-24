مبعوث ترامب للشرق الأوسط سيتوجه إلى الأردن بعد إسرائيل

واشنطن- (رويترز): قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ، جيسون غرينبلات، سيتوجه إلى الأردن لإجراء محادثات بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك عقب لقاءاته في إسرائيل.

وأضاف المسؤول “وصل جيسون غرينبلات إلى إسرائيل بعد ظهر الاثنين. وفي أعقاب لقاءات مع السفير ديفيد فريدمان ورئيس الوزراء نتنياهو، يتوجه السيد غرينبلات إلى عمان في الأردن لإجراء مزيد من المباحثات”.

وكانت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، شهدت يوم أمس حادثة راح ضحيتها أردنيين.