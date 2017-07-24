“شبه توافق” بين تل أبيب وعمّان على إنهاء أزمة ضابط إسرائيلي قتل أردنيين

القدس- (الأناضول): قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن هناك “شبه توافق” بين تل أبيب وعمان على حل أزمة إعادة ضابط أمن إسرائيلي قتل أردنيين اثنين، أمس الأحد، في العاصمة عمان.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن “هناك شبه توافق على حل أزمة حارس الأمن الذي قتل مواطنين أردنيين، مقابل حل قضية البوابات الإلكترونية المنصوبة على مداخل المسجد الأقصى”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، نداف ارغمان، أجرى اليوم، مفاوضات سريعة مع الجانب الأردني في عمان، بشأن إعادة الضابط.

وذكرت أن ارغمان عاد إلى تل أبيب بعد ساعات على توجهه إلى عمان، وأطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على صورة الأوضاع وتقييمه للمفاوضات مع الجانب الأردني.

ورجحت القناة الإسرائيلية الثانية، أن يجري اتصال هاتفي اليوم، بين نتنياهو والملك الأردني عبد الله الثاني لحل أزمة الضابط الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، “يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا”، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليم الحارس للسلطات الأردنية.

ومساء أمس الأحد، شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة إثر تعرضه للطعن بمفك براغي؛ ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن أن القتيلين هما طبيب (مالك المبنى) وعامل حضر بغرض أعمال نجارة في المبنى.