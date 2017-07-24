﻿المالكي يلتقي لافروف في موسكو ويدعو لتنشيط التعاون لمحاربة الإرهاب

بغداد ـ الأناضول: التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الإثنين، نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي في العاصمة موسكو، حسب وسائل إعلام روسية.

وبدأ المالكي، أول أمس الأحد زيارة رسمية، تستغرق أربعة أيام، بهدف بحث تعزيز الدور الروسي في العراق والمنطقة.

ودعا خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، امس، إلى تنشيط التعاون بين موسكو وبغداد لمحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط، معتبرًا أن «البلدين هدفان للإرهابيين ومن يقف وراءهم»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وأبدى نائب الرئيس العراقي حاجة بلاده إلى الاستثمارات في مجالات التجارة والطاقة الكهربائية والنفط، بعد القضاء على داعش في العراق.

وأعرب عن رغبة بغداد في أن تلعب الشركات الروسية دورا هاما في تلك المجالات، وفق ما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وأشار المالكي أن «بلاده تعتبر أن انهيار وتفتت الدولة في سوريا سيعني انهيار وتفتت كل الشرق الأوسط، ولذلك تطلب من روسيا عدم السماح بوقوع ذلك».

وأعلن وزير الخارجية الروسي لافروف، أن روسيا مستمرة في تطوير التعاون مع العراق.

وقال «نحن نهدف لتطوير وتوسيع التعاون والشراكة التي تعود جذورها إلى النصف الثاني من القرن الماضي»، مشيراً إلى أن روسيا تسعى لتعزيز جهود القيادة العراقية لإعادة إعمار الاقتصاد.

وفي حديث أدلى به المالكي لوكالة «نوفوستي» الروسية الرسمية عشية وصوله روسيا، أمس، أكد أن مباحثاته مع الجانب الروسي سوف «تركز على سبل تعميق دور موسكو في الشرق الأوسط وتنشيط التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي، ومشاريع الطاقة المشتركة بين روسيا والعراق».

وفي تعليقه على الدور الروسي في المنطقة، قال المالكي: «لقد أكدت، وأجدد التأكيد على أنه لولا الموقف الروسي، لدمّرت المنطقة برمتها، ولولا الدور الروسي المغاير للدور الأمريكي، لسقط النظام في سوريا، وعزز الإرهابيون مواقعهم وتغيرت خارطة المنطقة، وسقطت بغداد في نهاية المطاف».