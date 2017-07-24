﻿المغنية السودانية هند الطاهر: «زاد أزاي» أفضل أعمالي

الخرطوم – «القدس العربي» : أوضحت الفنانة السودانية هند الطاهر المقيمة في باريس أن فيديو كليب أغنية الحقيبة «زاد ازاي» يعتبر من أفضل الأعمال الموسيقية التي أنجزتها خلال هذا العام. وأضافت أن الكليب تم تنفيذه في القاهرة مع نخبة من الموسيقيين السودانيين والمصريين وهو من توزيع أحمد عمرو كليب إخراج محمود أبوبكر.

وأشارت إلى أن تميز الكليب لا يتمثل في التنفيذ الموسيقي فقط، ولكن في الخلفية التي هدفت لنشر نموذج رائع للتراث السوداني.

وبيّنت العديد من النجاحات التي تحققت لها مؤخرا وقالت: «الشركة الفرنسية التي اسعدتني بنشرها لأعمالنا، اختارت أغنية «دوام بطراهم» كواحدة من أفضل عشرين أغنية وقدمت لنا بفضلها الكثير من الدعم والنشر».

وتقيم هند وزوجها الموسيقار الفرنسي، عازف الساكسفون تيتري فورنيه في باريس، ودرجت على إقامة العديد من الحفلات والمشاركة في المهرجانات.