﻿مستشفى وحيد لعلاج المصابين بصدمات الحرب في مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا

أعزاز (سوريا) – أ ف ب: ينتظر مرضى عراة في مجموعات أن يحين دورهم الواحد تلو آلاخر للحلاقة والاستحمام داخل مستشفى للأمراض النفسية والعقلية، هو الوحيد من نوعه في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، ويشهد منذ اندلاع النزاع إزدياداً في عدد رواده.

وتسببت الحرب التي تشهدها سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 في اضطرابات نفسية وحالات اكتئاب وصدمة لدى مختلف الفئات من أطفال وشباب وعجزة، جراء التجارب التي يعيشونها وهول المشاهد التي تعرضوا لها، وفق ما يقول أطباء ومتخصصون.

ويوؤي المستشفى، وهو عبارة عن مبنى حجري من ثلاثة طوابق في مدينة اعزاز في شمال حلب، 139 مريضاً بينهم 32 امرأة.

ويتقاسم الرجال، ويرتدي عدداً منهم قمصاناً زرقاء، مساحة واسعة من الطابق الثاني. وفي إحدى القاعات، يصرخ رجل بغضب ويغني ثان بصوت مرتفع ويفتح فمه حتى يظهر كامل فكه العلوي الخالي من الأسنان. ويقف ثالث قرب صورة قلب مرسوم على الحائط والى جانبه كلمة «حب» بالانكليزية.

ويبدو الوضع أكثر هدوءاً في الطابق الأول المخصص لنساء من مختلف الأعمار، يرتدي معظمهن زياً موحداً ابيض اللون تزينه ورود رمادية. وبالقرب منهن مريضة يداها مكبلتان الى بسرير تتمدد عليه في احدى زوايا الغرفة.

ويعد هذا المستشفى الذي يضم باحة كبيرة يخرج إليها المرضى لممارسة الرياضة وقضاء الوقت، الوحيد المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا. الى جانب المرضى المقيمين فيه، يعاين المستشفى يومياً قرابة اربعين مريضاً.

ويوضح الطبيب النفسي ضرار الصبح (46 عاما) المشرف على علاج المرضى، أن أكثر الحالات التي يعاينها «ناتجة عن ظروف الحرب».

ويقول: «غالبية المرضى مصابون باضطرابات ما بعد الصدمة والتأقلم والقلق وثنائي القطب بالاضافة الى الاكتئاب والذهان (انفصام الشخصية)».

ومن بين الحالات المؤثرة التي يعاينها هذا الطبيب فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً ترتاد المستشفى كل أسبوعين يقول انها «رأت طفلاً صغيراً مقتولاً وتأكله الحيوانات» قرب منزلها، و»تعرضت للصدمة وفقدت النطق وباتت لا تنام ولا تأكل (..) وتحاول تجنب كل شيء».

ويتحدث الطبيب كذلك عن رجل في مطلع الخمسينيات من عمره، قام بدفن زوجته واولاده الستة بعد قصف استهدف منزله في مدينة الرقة (شمال) نهاية العام 2016.

ويشرح أن المريض الذي يراجعه منذ اشهر «يعاني راهناً من صعوبة في النوم وتذكر الحادث ودوماً تأتيه الأفكار على شكل كوابيس».

واذا كانت بعض الاضطرابات موجودة قبل الحرب، لكن ثمة امراضاً أخرى فاقمها النزاع المستمر منذ اكثر من ست سنوات. ويؤكد الطبيب وهو يقلب صفحات دفتر دوّن عليه ملاحظات وأسماء، ان «عدد المرضى ازداد منذ بداية الحرب، خصوصاً الذين يعانون من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات التأقلم. «

وفي هذا الصدد، يشرح الممرض محمد منذر (35 عاماً) انه مع اندلاع التحركات الشعبية ضد النظام السوري في العام 2011، «كان يأتينا مرضى معتقلين في فروع الامن، يعانون امراضا نفسية كالرهاب نتيجة تعذيبهم وضربهم خصوصاً على الرأس».

ويوضح انه مع تحول الاحتجاجات الى نزاع دام اودى بحياة اكثر من 330 الف شخص، «باتت تأتينا حالات لا تستطيع تحمل صوت الطائرات الحربية» السلاح الأبرز في الحرب السورية.

قبل مدينة أعزاز، كان مقر المستشفى الذي بدأ عمله في العام 2011 في حي مساكن هنانو في مدينة حلب.

ويوضح المشرف الاداري على المستشفى محيي الدين عثمان أنه مع اندلاع المعارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام في حلب بدءاً من العام 2012 «تعرض المستشفى للقصف ما تسبب بإصابة أحد الممرضين».

واضطر الطاقم الطبي مع اشتداد حدة المعارك في الحي، وفق محيي الدين الى ترك المستشفى ما أدى الى «تسرب جزء من المرضى نتيجة ذلك الى الشوارع».

وتولى عدد من أهالي المنطقة إعادتهم إلى المستشفى، وإبلاغ منظمة «أطباء عبر القارات- تركيا» التي تعمل في المجالين الاغاثي والطبي. ووافقت الاخيرة على دعم المستشفى وتولت نقل المرضى الى غرب محافظة حلب حيث بقوا لأسبوعين قبل وصولهم الى اعزاز في العام 2013.

وطيلة السنوات الاخيرة، بقي المستشفى في منأى عن الغارات والقصف الذي لطالما استهدف مدينة أعزاز، الأمر الذي أتاح للطاقم الطبي تقديم الرعاية اللازمة للمرضى وتقييم الحالات.

ورغم الإمكانيات المحدودة والنقص في الأدوية والاعتماد على المساعدات ومساهمات منظمة الصحة العالمية أحياناً او اللجوء الى بدائل في السوق المحلي أو في تركيا المجاورة، يناضل الطاقم الطبي لمساعدة بعض الحالات، وخصوصاً أولئك الذين يعانون من اكتئاب شديد.

ويتذكر مريضاً كان يرتاد المستشفى بشكل دوري. ويقول: «سألته في احدى المرات عن الانتحار واجاب انه لا يفكر في ذلك، بعد 15 يوما أقدم على الانتحار بمسدس».

ويقر الطبيب بحجم الضغوط التي يعيشها الطاقم الطبي. ويقول: «هناك ارهاق نفسي، وأحياناً نتعرض للضرب والشتم»، مضيفاً انه لمواجهة هذه الحوادث «نأخذ أحياناً اجازات ونبتعد بضعة ايام لكي نعود نشيطين».

ومع ازدياد أعراض الأمراض النفسية جراء الحرب، يحاول الطاقم الطبي، وفق منذر «نشر الوعي في محيطنا (…) والتوضيح ان الأمراض النفسية شأنها شأن الأمراض العضوية». ويشرح: «جراء الحرب بات هناك الكثير من الحالات النفسية التي تحتاج إلى العلاج والمتابعة».

ويقول: «وجود مركز علاجي في المنطقة هو ناحية إيجابية»، مضيفاً «هناك إقبال على المركز من السكان ولم يعد الأمر يُعتبر علامة ضعف».