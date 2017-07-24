تعقيبا على مقال د. محمد جميح: صراع الطربوش والقبعة

فرقة وتقسيم

مقال جميل ومعبر في معظمه عن واقعنا المرير الذي لا يسر صديقا، من فرقة وتقسيم حتى المقسم.

نجح الأستاذ جميح في تشخيص دقيق لبعض أسباب الفرقة وتعدى ذلك وقدم بعض وصفات الدواء، وعلى رأسها ذكر التنوع وقبول الاختلاف والاعتراف بالآخر، أما بالنسبة لموضوع المصالح فهي حقيقة راسخة أن المصالح من تحدد طبيعة العلاقات بين البشر .

عندي ملاحظه فقط حول نقطة أثارها الدكتور جميح في قوله (وفي السياق السياسي يتحدث الكثير من الإسلاميين عن قضايا الديمقراطية، لكنهم عندما يصلون للسلطة (وصلوها في بعض البلدان فإنهم يمارسون الديكتاتورية المقنعة).

أعتقد أنه ليس من العدل القياس على تجربة وصول الإخوان إلى سدة الحكم في مصر (أو حتى السودان) مع العلم أني أخالف الإخوان بشكل شبه كامل سواء من حيث المبادئ أو حتى التطبيق وبشكل خاص أخالف مبدأ (سلميتنا أقوى من الرصاص، وليس مع حملهم السلاح أيضا) وإن كنت مدافعا شرسا عن شرعية الرئيس مرسي (لما يمثله من شرعيه الصندوق) ونقف معهم في محنتهم منذ مذبحه رابعة وأخواتها، قصر الفترة الزمنية والظروف الزمانية والحكم الموضوعي يفرض عدم الحكم على الإسلاميين في الحكم من خلال تجربة غريبة بعض الشيء، (برغم اخطائهم الكثيرة والتي تكفي للحكم عليهم كجماعة وليس كحزب سياسي وصل سدة الحكم).

حسين – لندن