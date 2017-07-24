﻿انجليك مونسّ اللبنانية الآتية إلى التلفزيون من عرش الجمال تستعرض مسيرتها الإعلامية

بيروت – «القدس العربي»: إعلامية ومعّدة ومقّدمة برامج تلفزيونية وإذاعية من الطراز الأول، لها تجربة مشّرفة في الصحافة المكتوبة عبر «دار الصياد»، إنها الإعلامية انجليك مونسّ الآتية من عرش الجمال والأزياء إلى عرش الإعلام اللبناني، تجذبك بحواراتها الثقافية والفنية الراقية، التي تعيدنا إلى زمن الأصالة والابداع، هي التي دخلت إلى تلفزيون لبنان في العام 1988 وتركت أثراً إيجابياً في صفوف المشاهدين الذين لا يزالون يحتفظون بأجمل الحلقات والبرامج الوثائقية، التي أعدتها عن عمالقة كبار أبرزهم عاصي الرحباني وفيلمون وهبي ونزار قباني وغيرهم وغيرهم.

أكثر من ربع قرن في الإعلام ومسيرتها مستمرة بعطاءاتها اللامحدودة هي التي لا تزال تطّل على المستمعين من خلال برنامجها الاذاعي المشترك مع زميلها الإعلامي سعيد ملكي عبر الإذاعة اللبنانية على الموجتين 98.5 و98.1 بعنوان «على الهواء سوا».

ونضيء معها في «القدس العربي» على محطات بارزة من تجربتها الإعلامية وعن مذيعات التلفزيون بين الأمس واليوم.

في حديثها تقول أنجليك «إن البدايات كانت من تلفزيون لبنان سنة 1988 ومع اقفال هذا التلفزيون في العام 2001 انتقلت إلى قناة «المرأة العربية» وتخللّتها محطات وبرامج في فضائيات عربية أخرى. بعدها تركت المرأة العربية في العام 2013 ، وفي العام 2011 قدّمت في إذاعة لبنان برنامج «رشة عطر» لمدة خمس سنوات، وهي حالياً تقّدم منذ العام 2016 برنامجها الديو مع ملكي ضمن الفترة الصباحية مباشرة على الهواء».

وعن نظرتها للآتيات من عالم الجمال إلى التلفزيون ولا سيما أنها أتت من هذا المجال أيضاً اعتبرت «أنهم ينتقدون كثيراً اليوم الآتيات من عرش الجمال أو عرش الأزياء إلى التلفزيون، وهذه تكون بمثابة عروض يتمّ الاستفادة منها وهذه مسألة طبيعية، غير أنها لفتت في الوقت عينه إلى أنها عندما أتت إلى التلفزيون لم تأت من عدم، صحيح كانت تحمل لقباً جمالياً وإنما في حينه كانت طالبة جامعية، وهذا الموضوع كانت له مكانة كبيرة عندها ولعب دوراً اساسياً بالنسبة لها، وهي أتت أيضاً إلى التلفزيون من دار الصياد التي عملت فيها في مجلة «فيروز» طوال سبع سنوات من دون توقف».

واعتبرت «أن الثقافة تلعب دوراً في هذا المجال إلى جانب الحضور الذي هو مسألة مهمة جداً».

وقالت: «يمكن أن تكوني صاحبة شهادات وإنما لا تكون لديك براعة وطلاقة بالكلام ولا تكون لديك ثقة بنفسك ولا يكون لديك الحضور، لأنّ الحضور هو الذي يميّز الاطلالة التلفزيونية وليس الشكل فقط. وأكبر برهان وبكل تواضع أنني نجحت واستمريت، وإلا كان يمكن أن أطلّ في إطلالة واحدة وأعود إلى بيتي».

وفي اعتقادها «أن كلّ الذين يأتون اليوم إلى عالم التلفزيون وليسوا من أصحاب الخبرات أو الكفاءات ولو كانوا من أصحاب الجمال، إذا لم يستمّروا فلأنهم لا يملكون المقوّمات الكافية، أما هي فكانت لديها هذه المقومات وهذا ما أبقاها لغاية الآن في عالم التلفزيون والإعلام منذ ما يقارب الثلاثين عاماً إذ أنها لا تزال في الاذاعة اللبنانية»، ورأت أن «ما ميّزها وجعلها تتّكل على نفسها منذ بداية الطريق هو الشغف الموجود لديها بهذه المهنة، وهذه أول نقطة نضعها في عين الاعتبار «تحبين مهنتك لديك شغف تستمرين».

وعما يميّز مذيعات اليوم عن مذيعات الأمس تجيب «الموضوع يختلف تماماً واليوم نرى أن هناك فريقاً يعمل على البرنامج التلفزيوني، وحتى ضمن الاعداد يقسّم البرنامج إلى أقسام عدة والى محاور وهناك أشخاص يتوّلون إعداد الريبورتاجات وآخرون البحث، وهناك أشخاص تطبخ وتعود لتجمع، وكل شخص يأخذ دوره وتتّوزع الأدوار، اما في السابق كّنا «وان مان شو» كنا نعمل لوحدنا بصورة فردية، ونعمل بمفردنا على برنامجنا ونقوم بالاعداد من الألف إلى الياء عبر اختيار الموضوع وحجز التصوير، وكنا نعمل البحث عن الضيف قبل أن نذهب لنحاوره، ولم تكن المعلومات متوافرة بين أيدينا مثل اليوم عبر الدخول إلى «غوغل» لأخذ المعلومات، التي يمكن أن تكون صحيحة أو مغلوطة، وكنا نجمع المعلومات في حال كان العمل عملاً وثائقيّاً أو مقابلة، وأنا كنت أعتمد على المعلومات من أرشيف دار الصياد. وكنت أتوقف عند مفاصل صغيرة لم يكن أحد قد أتى على ذكرها، وهذا الأمر مكّنني من الدخول أكثر فأكثر في صلب المهنة ولم أكن متكّلة على أحد، وهذه الطريقة التي كانت معتمدة من قبل المذيعات في السابق تجعل البرنامج عبارة عن برنامج حواري متسلسل وليس برنامج «سين وجين»، كما يحصل للأسف مع مذيعات اليوم عبر وضع «الإيرفون» في آذانهن، وفي حال لم يتمّ اعطاؤهن اي معلومات فلا يمكنهن متابعة حوارهن» كما قالت.

وفي رأي أنجليك مونّس «أنّ مذيعات الأمس كن يملكن الثقافة وأي جواب يأتي من الضيف كان في استطاعتهن إجراء التحوير المطلوب لعودة الموضوع إلى ما يردن. ومن هنا يمكننا القول إن مذيعات الأمس هنّ اعلاميات لديهن شمولية بالمواضيع ولديهّن ثقافة يتكلّن على أنفسهن ويشتغلن على موضوعهّن وإذا كنّ قدّها استمرين إلى اليوم وإذا لتوّقف عطاؤهن. أما مذيعات اليوم فإذا كان شكلهّن جميلاً هنّ مستمرات وإذا كان شكلّهن غير جميل فستبقين في البيت وهذا هو الفرق بكل بساطة».

مونّس رفضت مقولة إن «الجمهور هيك بدو» أو هذا ما يريد أن يشاهده، معّللة ذلك بقولها: «ماذا تعطيه يمكن أن يتابع ويستوعب ويحبّ ويقّدر»، وأعطت مثالاً عن برنامج أسبوعي لها اسمه «كلاكيت» أيام انطلاقتها في تلفزيون لبنان «تزامن مع وثائقي خاص عن عاصي الرحباني وفيلمون وهبي، وثائقيان لم يكونا بأهمية سائر الأعمال الوثائقية التي عملت عليها، لأنّنا كلنا نتعلم من تجاربنا وإنما كانت هناك محطات ولقاءات مع أشخاص عاصروا الكبيرين فيلمون وهبي وعاصي الرحباني». وأضافت «هل تدركين ما قيمة فتاة صبية في عمر الـ 22 تفكّر بهذه الطريقة وتعمل، لأنه كان هناك عشق للفن وأصالة ربينا عليها وتحبينها وتستمّرين بالتفتيش عن الجديد فيها، وعندما تفكرين أن تشتغلي بهذه المواضيع هي لا تزال حيّة إلى يومنا».

وتوقفت «عند بعض الأشخاص الذين تلتقيهم من زملاء يقولون لها إننا لا نزال نحتفظ بحلقاتك مع الكبار، ومنهم عاصي الرحباني ووديع الصافي وآخرون يقولون لها إن حلقة السيدة ماجدة أثرّت بنا وآخرون يقولون لها إننا لا نزال نتذكرك مع محمود درويش ونزار قباني، وهذا ما يفاجئني ويحعلني أتساءل «معقولة»؟ لأنه بعد كل هذه السنوات لا تزال الناس تتّذكر هذه الحلقات التي قدمتها لتلفزيون لبنان، الذي هو بداية الانطلاقة، ولهذا كنا نشتغل على حالنا ولا يمكن القول ماذا يريد الجمهور؟ بالعكس، ما نشاهده اليوم هو سهرات فنية والأغاني الواحدة تلو الأخرى، وهذا لا يكفي بل نحن بحاجة إلى ثقافة فنية، بحاجة للتعرف أكثر على الفنان».

وأبدت أنجليك أسفها «للمعايير التي تقاس بها الإعلاميات والإعلاميون في لبنان» بقولها «نحن اليوم يقيسوننا بعمرنا في لبنان، أما في الغرب فالمقياس هو بالخبرة وبالعطاء والمقدرة. وإذا أرادوا أن يفكّروا بالاطلالة الرصينة الموزونة التي فيها وزن يلجأون إلى أصحاب الخبرات، أما عندنا فهم يفكروّن بالشكل فقط وهذا أمر يسيء إلى صورتنا ليس في لبنان وحسب وإنما لصورتنا في العالم العربي أيضاً، وهذا غير مسموح. وللأسف الإعلام اليوم أصبح محطة عابرة ونرى الممثلين يدخلون إلى الإعلام. فليعمل كل شخص في مهنته. فالإعلاميون لم يتعدّوا بعد على التمثيل، وبدل أن يقدّم الإعلاميون البرامج التلفزيونية نرى مكانهم الممثلين. والخلاصة أن الاعلام لم يعد له هذا الرونق أو الرهجة، وأنا لا أنتقص من أهمية المّمثل وإنما أتمنى لو يقوم كل شخص بعمله لكنّا نجحنا أكثر وأعطينا المهنة حقّها أكثر».

وأعربت عن «سعادتها الكبيرة بوجودها حالياً في الاذاعة اللبنانية لأنها الاذاعة الوطنية، وهي بنت التلفزيون الوطني، وقد تربّت على مبادئ وطنية وهي تنظر إلى كلّ الناس بمساواة»، وقالت لقد تعلّمنا مبادئ ليس من السهل أن نتعلمها في مؤسسات أخرى».

وختمت «شكراً للناس الذين يثقون بي وشكراً للناس الطيبة الموجودة في حياتي لأنه لولاهم ولولا رضى الربّ علّي لما كنت مستمرة إلى يومنا هذا بكّل الاغراءات الموجودة على الساحة».