﻿المطربة المغربية جنات مهيد تستعد لإطلاق أغنية ودخول القفص الذهبي

الرباط – القدس العربي: كشفت الفنانة المغربية المقيمة في مصر جنات مهيد أنها تستعد لإطلاق أغنية مغربية من كلمات الشاعر والصحافي جلال كندالي والملحن زكرياء بيقشة والموزع حمزة الغازي .

وتم وضع اللمسات الأخيرة لإطلاقها، حيث ينتظر أن تدخل صوتها فقط، وقد نالت إعجابها، وعبرت عن إيجاد ضالتها في الكلمات واللحن والتوزيع.

الفنانة، التي تعاملت مع كبار مبدعي الأغنية في العالم العربي، بحكم النجاحات الكبيرة التي حققتها بالجد والمثابرة والاعتماد على موهبتها، كشفت أنها تعيش قصة حب، ومن المنتظر أن تدخل القفـص الذهــبي في الأيــام القلــيلة المقبــلة.

التعامل الذي سيجمع جنات بالشاعر جلال كندالي والملحن المبدع زكرياء بيقشة صاحب أغنية «لا علاقة» لحسن المغربي و«كنا وكنتو» للطيفة رأفت وغيرهما من الأغاني الناجحة والموزع حمزة الغازي، أعلنت عنه في مهرجان أصوات نسائية في تطوان وأيضا في أحد البرامج الإذاعية المغربية.

وكشفت في لقاء في مدينة تطوان المغربية أثناء مشاركتها في مهرجان «أصوات نسائية» أنها وعلى الرغم من كونها تعيش في مصر، الا أنها استطاعت على مدى 10 سنوات أن تحقق نجاحات كفنانة مغربية، واعتبرت أن النجاح في مصر ليس سهلا، موضحة أن الجمهور يحب جنات الفنانة وأغانيها، والفن ليس له وطن وكشفت أنها بصدد الاشتغال على عمل سيجمع بين المغرب ومصر من خلال أغنية ستجمعها قريبا بالفنان المصري محمد فؤاد.