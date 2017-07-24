﻿انطوني توما يطلق كليبه الغنائي على طريقة تلفزيون الواقع

بيروت – «القدس العربي»: طرح مُغنّي البوب والمؤلّف اللبنانيّ الفرنسيّ أنطوني الكليب الخاص بأغنيته «Walk Away» وهي من كلماته وألحانه وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، وقد شارك في الكليب نجم «ستار أكاديمي» في نسخته الأولى محمّد عطيّة، الذي أتى خصيصاً من مصر ليشارك صديقه توما في اطلالة عفوية في أحد المشاهد.

وشكّل الكليب وهو نتاج تعاون توما مع شركة «يونيفرسال ميوزيك مينا و الذي صوّره تحت ادارة المخرجة انغريد بوّاب على مدى يومين في ضواحي العاصمة بيروت وأشهر الشوارع في عاصمة الشمال طرابلس، تحدّياً كبيراً بالنسبة إلى فريق العمل، بخاصّة أنّ كلّ المشاهد التي تضمّنها صُوّرت على طريقة تلفزيون الواقع من دون أيّ تحضيرات مسبقة ومع أشخاص صودف مرورهم في أماكن التصوير فتجاوبوا بعفويّة، حسب ما أكد توما الذي أعرب عن تأثره كثيراً بمحبة الناس له وفي تفاعلها معه ولا سيما بعد أن دخل منازلهم وأماكن عملهم، مشيراً إلى أن الحبّ سيظهر في كلّ مشهد من مشاهد الكليب.

والكليب الذي أضفى في مضمونه المزيد من الايجابية والمرح أتت فكرته منسجمة مع رؤية توما وإصراره على الحفاظ على هويّته ومُخاطبة جمهوره بصورة لبنانيّة على الرغم من غنائه بلغة مُختلفة عن لغته الأمّ.

وحرص توما في هذا الكليب على الابتعاد عن المظاهر البرّاقة وعن أيّ تسطيح أو تعليب يحصر الناس بطبقة مُعيّنة من خلال ابتعاده كلّ البُعد عن السيّارات الفخمة، ونجح في حمل صورة لبنان بواقعيّة إلى أيّ مكان ستنتشر فيه هذه الأغنية.