﻿فيلم «ماورد»: قراءة شفافة للريف السوري

دمشق – «القدس العربي»: تطلق المؤسسة العامة السورية للسينما العرض الأول لفيلم «ماورد» للمخرج أحمد إبراهيم أحمد في الـ27 من الشهر الجاري وذلك في صالة «سينما سيتي» في دمشق.

الفيلم يروي حكاية ثلاثة رجال يقعون في غرام امرأة تعمل بتقطير زيت الوردة الشامية والقصة تعود إلى حقبة الخمسينيات في سوريا وصولاً إلى وقتنا الراهن حيث سيمتد العمل على مراحل ثلاث، يلعب بطولة الأولى منها عبد اللطيف عبد الحميد والثانية رامز أسود والثالثة فادي صبيح.

كاتب سيناريو الفيلم يحاول اجراء قراءة شفافة للريف السوري وبراءته بعيداً عن التشويهات التي طالته في أعمال التلفزيون.

الفيلم عن سيناريو للكاتب سامر محمد اسماعيل المأخوذ عن قصة للكاتب محمود عبد الواحد «عندما يقرع الجرس»، وهو من بطولة عبد اللطيف عبد الحميد، رهام عزيز، نورا رحال، أمانة والي، وسيم قزق، لجين إسماعيل، فادي صبيح، رامز أسود، يوسف مقبل وغيرهم.

ويقول كاتب السيناريو إن الفيلم محاولة لاعادة للقصة حضورها في فن كتابة السيناريو، والذي يضع التفكير بالجمهور المكانة الأولى أثناء الكتابة لتحقيق العمق المطلوب والابتعاد عن التورية والمواربة والتمويه على ضعف القصص المكتوبة للسينما.

وتحدث مخرج الفيلم أحمد إبراهيم أحمد عن ظروف إنتاجه منوها بالدعم الذي حصل عليه من مؤسسة السينما ليخرج بهذه الصورة من الإمكانيات اللوجستية والمادية والمعنوية وتأمين خياراته الفنية إضافة إلى الشرط الإنتاجي والمكاني.

وقال «قمنا ببناء مدرسة واستقدام طائرة للتصوير وإحضار كميات هائلة من الورود من قرية المراح لنصنع بستانا من الورد لتحقيق الشرط الفني والبصري المطلوب وإرسال الفيلم إلى الهند لإتمام عملياته الفنية هناك».

ولا ينكر المخرج تخوفه من خروج الفيلم بطريقة تلفزيونية لذلك قدم بعض الحلول التي لها علاقة بالمقترح السينمائي، متمنيا أن يلاقي استحسانا جماهيرياً ولا سيما أنه مخرج تلفزيوني بالأصل ودخل الحقل السينمائي.

وسبق للمخرج أحمد أن قدم مع مؤسسة السينما الفيلم القصير «الرجل الذي صنع فيلما»، الذي حصل على عدة جوائز عربية وأوروبية.