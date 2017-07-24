﻿محمد رمضان وعادل إمام وغادة عبد الرازق… نجوم رمضان المقبل في مصر

القاهرة – «القدس العربي» : رغم مرور أقل من شهر على انتهاء شهر رمضان، إلا أن التحضير للموسم الرمضاني المقبل في 2018 قد بدأ في مصر، حيث تسابق المنتجون على التعاقد مع النجوم ليكونوا أبطالا لأعمالهم في المراثون الرمضاني المقبل، وبعض هذه التعاقدات قد تمت بالفعل قبل نهاية شهر رمضان، مثل عادل إمام الذي وقع مع إبنه المخرج رامي إمام الذي أعلن عن تأسيس شركة إنتاج ليكون والده أول المتعاقدين معه.

أما محمد رمضان فقد وقع مع شركة «العدل غروب» لتقديم مسلسل فى رمضان المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة O3 أنها وقعت عقودا سابقة مع «رمضان» لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة التي يٌخوّل لرمضان تقديم عمل درامي معها في 2018، بحكم تعاقده معها.

وتعاقد المنتج صادق الصباح مع المطرب حمادة هلال في ثاني تعاون يجمعهما بعد مسلسل «طاقة القدر»، والذي عرض خلال سباق رمضان الماضي.

كما تعاقد أيضا مع محمد عادل إمام، على بطولة مسلسل جديد، يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، ليتواجد في رمضان 2018 في ثاني بطولاته في عالم الدراما التلفزيونية بعد مسلسل «لمعي القط»، كما سيقدم علي ربيع مسلسلا من إنتاج الصباح ليخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنان طارق لطفي، الذي خرج من سباق العرض الرمضاني، بتأجيل مسلسله «بين عالمين» في اللحظات الأخيرة، قال إنه سيقدم عملاً جديداً مع المنتج تامر مرسي يعرض في رمضان 2018، كما وقع «مرسي» مع الفنان يوسف الشريف، بعد تقديمهما مسلسل «كفر دلهاب» في رمضان الماضي.

ووقع تامر مرسي أيضا مع غادة عبدالرازق، لتقديم عمل في رمضان 2018، بعد تقديمهما هذا العام مسلسل «أرض جو»، والذي شاركها بطولته عباس أبوالحسن ومحمد كريم، وأخرجه محمد جمعة.

كما وقع مع أمير كرارة بعد نجاح مسلسلهما «كلبش»، وكذلك الفنان هاني سلامة، الذي قدم معه مسلسل «طاقة نور»، الذي تعاون فيه مع السيناريست حسان دهشان، والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

ووقع مع الفنان مصطفى خاطر عقد بطولة مسلسل كوميدي لم يستقر على اسمه بعد، كما وقع مع الفنانة مي عزالدين التي تغيبت عن المشاركة في رمضان الماضى.

مصطفى شعبان سيقدم مع مرسي عملا دراميا جديدا يتم المنافسة به خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وبهذا التعاقد يكون المسلسل الجديد هو العمل الرابع الذي يجمع مالك «شركة سينرجي» مع النجم مصطفى شعبان، بعد مسلسـلات «مولانا العاشـق»، و»أبو البنات»، و «اللهـم أني صايم»، من تأليف أحمد عبد الفتاح.