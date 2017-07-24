﻿مبيعات المنازل القائمة في أمريكا تهبط أكثر من المتوقع

واشنطن – رويترز: هبطت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران الماضي مع صعود أسعار المنازل إلى مستوى قياسي مرتفع بفعل نقص في المعروض في سوق العقارات.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين امس الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.8 في المئة إلى معدل سنوي قدره 5.52 مليون وحدة الشهر الماضي مقارنة مع 5.62 مليون وحدة في مايو/ أيار.

وعلى ِأساس سنوي ارتفعت المبيعات 0.7 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي. وتراجع عدد المساكن المعروضة في السوق الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المئة إلى 1.96 مليون وحدة. وعلى أساس سنوي هبط المعروض 7.1 في المئة.

وسجل المعروض من المساكن هبوطا للشهر الخامس والعشرين على التوالي على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك قفز متوسط أسعار المنازل في يونيو/ حزيران 6.5 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 263800 دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان ذلك الشهر الرابع والستين على التوالي من الزيادات في الأسعار على أساس سنوي.