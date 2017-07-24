﻿ارتفاع أرباح «ريان أير» وتراجع أرباح «فيليبس»

دبلن – د ب أ: أعلنت شركة «ريان أير هولدنجز» للطيران منخفض التكاليف امس الاثنين ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بعد حساب الضرائب بنسبة 55% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 397 مليون يورو، في حين زادت أرباح السهم الواحد بنسبة 63% إلى 66ر32 يوروسنت خلال الفترة نفسها.

وأرجعت الشركة نمو أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي إلى وقوع موسم عطلة عيد الفصح خلال الربع الأول.

وزادت إيرادات «ريان أير» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 13% إلى 91ر1 مليار يورو مقابل 69ر1 مليار يورو خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وزاد عدد ركاب الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 12% إلى 35 مليون راكب مقابل 2ر31 مليون راكب خلال العام الماضي، في حين بلغ معدل الإشغال على الطائرات 96% بزيادة قدرها نقطتان مئويتان عن العام الماضي.

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح بعد حساب الضرائب خلال العام المقبل تتراوح بين 4ر1 و45ر1 مليار يورو، مشيرة إلى أن التوقعات تظل تعتمد بدرجة كبيرة على مؤشرات الحجز لفصل الصيف. في الوقت نفسه تستهدف الشركة زيادة عدد الركاب خلال العام المقبل ككل إلى 131 مليون راكب بزيادة قدرها مليون راكب عن التوقعات السابقة، وذلك في ظل المؤشرات الجيدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

من جهة أخرى أعلنت شركة «فيليبس إلكترونيكس» الهولندية للأجهزة المنزلية امس تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 289 مليون يورو، مقابل 431 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت أرباح السهم الواحد إلى 27 يوروسنت مقابل 46 يوروسنت خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح العمليات المستمرة للشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 161 مليون يورو مقابل 118 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح التشغيل إلى 252 مليون يورو أي 9ر5% من إجمالي المبيعات مقابل 265 مليون يورو أي ما يعادل 4ر6% من إجمالي المبيعات خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وزادت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 15% إلى 439 مليون يورو بما يعادل 2ر10% من المبيعات مقابل 383 مليون يورو بما يعادل 3ر9% من المبيعات في العام الماضي.

وزادت مبيعات «فيليبس» خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% إلى 29ر4 مليار يورو مقابل 13ر4 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وقال «فرانس فان هوتين» الرئيس التنفيذي للشركة إنه غم استمرار تقلبات الأسواق التي نعمل فيها، مازالت توقعاتنا لعام 2017 لم تتغير، حيث نتوقع استمرار تحسن الأداء التشغيلي ومعدل نمو المبيعات خلال العام مدعوما بالطلبيات المسبقة القوية. ونحن نتجه لتحقيق زيادة المبيعات بما يتراوح بين 4 و6% مع تحسن هامش أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمقدار نقطة مئوية خلال العام».