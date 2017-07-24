﻿مقتل جندي مغربي ضمن قوات حفظ السلام الأممية في آفريقيا الوسطى

الرباط – «القدس العربي»: قالت مصادر رسمية مغربية ان جندياً بتجريدة القوات المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة «أنتي بلاكا» هاجمت دورية للتجريدة لدى عودتها من مهمة خفر في بنغاسو مساء يوم اول امس الاحد.

ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن مصدر عسكري مغربي أن ثلاثة جنود آخرين بالدورية ذاتها أصيبوا في هذا الهجوم الذي وقع «عندما كان جنود القبعات الزرق بتجريدة القوات المسلحة الملكية يقومون بخفر ومرافقة شاحنات صهريج تنقل المياه من أحد الأنهار لسد الاحتياجات الإنسانية للمدينة».

أكدت الأمم المتحدة، مصرع الجندي المغربي في هجومات شنتها ميليشيا مسلحة في بلدة بانجاسو في الأيام الأخيرة في محاولة للسيطرة على كاتدرائية تؤوي مسلمين نازحين، وقامت بقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام.

وقالت تقارير صحافية ان هذه الحوادث ومن بينها حادث وقع الأحد بعد هجمات وقعت في نفس البلدة التي تشتهر بتعدين الألماس في أيار/ مايو وأسفرت عن قتل ما لا يقل عن 115 شخصاً، تشير إلى عجز قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام عن احتواء العنف في بلد لا تسيطر حكومته على أي مناطق تذكر خارج العاصمة.

وقال فلاديمير مونتيرو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعرفة (مينوسكا) التي تضم 13 ألف جندي عن الحادث الذي وقع يوم الأحد: «الهجوم وقع في الوقت الذي كان فيه جنود لحفظ السلام من الوحدة المغربية يرافقون شاحنات مياه عند النهر من أجل تلبية احتياجات الناس في البلدة». وأضاف أن ثلاثة آخرين أصيبوا في هجوم أُنحي باللوم فيه على مقاتلي ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) المسيحية.

وقال مونتيرو إن مقاتلين من نفس الميليشيا شنوا هجوماً فاشلاً يوم الجمعة على كاتدرائية تؤوي مئات من النازحين المسلمين الذين يلوذون بالكاتدرائية منذ جرائم القتل التي وقعت في مايو.

وقالت بعثة (مينوسكا) إن ثلاثة مغاربة أصيبوا بجروح بليغة إثر تبادل لإطلاق النار، ونقلوا على الفور لتلقي العلاجات الضرورية.

وقتل جنديان من التجريدة المغربية ضمن البعثة في شهر مايو الماضي، إثر إصابتهما خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة هاجمت نقطة تفتيش للقوات المغربية وسط مدينة بنغاسو كما قتل في كانون الثاني/ يناير عسكريان مغربيان أحدهما برتبة ضابط، وجرح جندي آخر، في هجوم مسلح قرب مدينة بريا شمال شرق بانغي.