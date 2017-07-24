﻿أحكام قاسية بحق مراهقين أحرقوا سجن سلا قرب الرباط

الرباط – «القدس العربي»: قضت محكمة مغربية بـ 792 سنة سجناً بحق مراهقين قاموا بإحراق سجن في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط وادائهم اكثر من مليون ونصف مليون دولار. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الإستئناف في الرباط، بالسجن 24 سنة سجناً نافذاً لكل واحد من 33 متهماً توبعوا من أجل جناية «إضرام النار عمداً نتج عنه وفاة، والعصيان» وقضت المحكمة في حق هؤلاء المتهمين الذين يوجد من بينهم قاصرون، بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره 400 ألف درهم لكل واحد منهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وشهد مركز الإصلاح والتهذيب في سلا في يوم 28 آب/ أغسطس 2015، أعمال شغب وعصيان وإضرام النار في أفرشة المؤسسة السجنية، قام بها نزلاء كانوا يقضون عقوبات حبسية تتعلق بجرائم الحق العام.