﻿تقارير صحافية عن شراء المغرب منزلاً لسفيرته في واشنطن بـ 14مليون دولار

الرباط – «القدس العربي»: أفادت تقارير صحافية ان المغرب اقتنى منزلاً لسفيرته في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأميرة للا جمالة العلوي، بمبلغ 140 مليون درهم (14 مليون دولار أمريكي).

وقالت صحيفة «واشنطن بيزنس» أن المنزل المذكور يقع في شارع «ماسوشيتس» الذي تقطنه الطبقات الثرية، ويحتوي على سبع غرف وسبعة حمامات، ويعود تشييده لسنة1962.

وكان رجل الأعمال، ماندل أوريسمان، الرئيس الراحل لمجموعة «أوريسمان» للسيارات، سباقاً لاتخاذ منزل السفيرة المغربية مقراً لسكناه قبل عدة سنوات، عندما كان يقطنه برفقة زوجته ماري أوريسمان، السفيرة الأمريكية السابقة في بربادوس ومنطقة شرق الكاريبي.

وقارنت الصحيفة بين سعر هذا العقار الذي قال بأن ملكيته أصبحت بإسم المملكة المغربية وبين صفقات عقارات أخرى بواشطن من بينهما البيت الذي اشتراه هذا العام وزير خارجية أمريكا الجديد ريكس تيلرسون بمبلغ 5.6 مليون دولار، والبيت الذي اقتناه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في نفس العام، بمبلغ 8.1 مليون دولار.

وحسب موقع «لوديسك» المغربي فإن الإقامة الجديدة التي اشتراها المغرب من المحتمل أن تكون مقر سكنى سفيرة المغرب الحالية لدى واشنطن، جمالة العلوي، بنت عمة الملك محمد السادس.

وسبق للسفارة المغربية أن اقتنت إقامة للسفير نهاية تسعينيات القرن الماضي عندما كان محمد بنعيسى، وزير خارجية المغرب السابق سفيراً للمغرب لدى واشنطن وقدر سعر إقامة السفير المغربي آنذاك بـ 3 ملايين دولار، وهو ما اعتبر مبالغاً فيه حسب أسعار ذلك الزمان، وقامت مجلة «لوجورنال» بنشر تحقيق صحافي أثبت أن السعر المعياري لذلك العقار لم يكن يتجاوز 1.9 مليون دولار. وبدلا من فتح تحقيق في الموضوع، قام سفير المغرب بواشنطن برفع دعوى قضائية ضد «لوجورنال» بتهمة القذف وحكمت المحكمة التي لم تجر أي تحر في الموضوع لصالح السفير ضد مالك «لوجورنال» أبو بكر الجامعي بغرامة بلغت 800 ألف درهم.