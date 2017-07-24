﻿اتهامات لشركات سيارات ألمانية بانتهاك قوانين المنافسة

برلين – د ب أ: تنتظر الحكومة الألمانية كشف سلطات حماية المنافسة الأوروبية الملابسات حول اتهامات موجهة ضد شركات ألمانية رائدة في صناعة السيارات بانتهاك قوانين المنافسة.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين، ستتولى المفوضية الأوروبي قيادة التحقيقات في إطار توزيع الاختصاص.

وكانت هيئة حماية المنافسة في السوق الأوروبية الداخلية أعلنت أول أمس السبت في بروكسل أن المفوضية الأوروبية تدرس حاليا اتهامات بانتهاك شركات إنتاج السيارات الألمانية قواعد المنافسة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر امس الاثنين إن الحكومة الألمانية لا تعتزم التدخل في التحقيقات، وأضافت: «سلطات حماية المنافسة تعمل بصورة مستقلة لأسباب وجيهة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من المحتمل التطرق لهذه الاتهامات خلال «قمة الديزل» التي ستعدقها الحكومة الألمانية على المستوى الاتحادي والولايات مع شركات صناعة السيارات في الثاني من آب/أغسطس المقبل.

كما قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنه لا يمكنها استبعاد التطرق لهذا الموضوع خلال القمة.

وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية ذكرت يوم الجمعة الماضي أن شركات إنتاج السيارات في ألمانيا تواجه شبهات قوية بارتكابها ممارسات تنتهك قوانين المنافسة.

وجاء في التقرير أن شركات فولكسفاغن، وأودي، وبورش، وبي إم دبليو، ودايملر تناقش فيما بينها وداخل دوائر عمل سرية مسائل تقنية وأخرى تتعلق بالتكاليف والموردين لمكونات السيارات.

وأفاد التقرير أن هذه التفاهمات تعلقت بجميع تفاصيل تطوير صناعة السيارات، ومن بينها مناقشة قضايا التقنية الخاصة بتنقية عوادم الديزل.

وأضافت المجلة أن المناقشات السرية لهذه المجموعات طالت أيضا اختيار الموردين وتحديد التكاليف الخاصة بأجزاء السيارات.

واتضح بناء على استفسارات أنه لم تتقدم أي وزارة حتى الآن بطلب لتلك الشركات للكشف عن ملابسات هذه الاتهامات.

ولم تدل ديمر ببيانات عن تقييم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لهذه الواقعة.

وكانت سلطات حماية المنافسة الاتحادية في بون أوضحت من قبل أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراءات رسمية حيال هذه القضية، مضيفة أن هناك حاليا «معلومات» عن تنسيقات محتملة بين هذه الشركات في المسائل التقنية.

وعلى خلفية هذه الاتهامات، سجلت أسهم شركات السيارات الألمانية تراجعا حادا خلال تعاملات امس، حيث تراجع مؤشر «داكس» الرئيسي في بورصة فرانكفورت بنسبة 71ر0% ليصل إلى 76ر12152 نقطة، وهي أدنى قيمة له منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتراجعت أسهم شركة «دايملر» صباح امس بنسبة 7ر3% في بورصة فرانكفورت، بينما تراجعت «فولكسفاغن» بنسبة 9ر2%، وبنسبة 5ر2% بالنسبة لـ«بي إم دابليو».