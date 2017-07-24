﻿مكاسب النفط تعزز صعود ست بورصات عربية

دبي- الأناضول: عززت مكاسب أسواق النفط العالمية من صعود ست بورصات عربية، في نهاية تداولات امس الاثنين، بينما هبطت أسواق السعودية والأردن ومسقط، بفعل موجات بيع لجني الأرباح.

وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق الأسهم: «مثل صعود أسواق النفط العالمية عامل دعم لأداء بعض أسواق الأسهم مع تحول المستثمرين نحو الشراء وزيادة المراكز المالية.»

وبحلول الساعة (14:25 تغ) صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 1.17 في المئة، إلى 48.62 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي «نايمكس» تسليم سبتمبر / أيول بنسبة 1.11 في المئة، إلى 46.28 دولار للبرميل.

وأضاف «ربما تستمر الارتفاعات لكن سيظل ذلك رهن ظهور محفزات ونتائج إيجابية من قبل الشركات».

وما تزال هناك العديد من الشركات المدرجة في أسواق المال العربية، لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، فيما يتوقع ان تستمر الإعلانات حتى منتصف شهر أغسطس / آب المقبل وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.84 في المئة، إلى 9579 نقطة مع ارتفاع أسهم «فودافون» و»بنك الدوحة» و»أوريدو» و»الكهرباء والماء» و»المستثمرين» بنسب بين 4.19 في المئة و1.2 في المئة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.34 في المئة إلى 1327 نقطة مع صعود أسهم «الإثمار القابضة» بنسبة 3.57 في المئة و»ألمنيوم البحرين» بنسبة 0.99 في المئة و»الأهلي المتحد» بنسبة 0.72 في المئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.33 في المئة إلى 6822 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 1.31 في المئة إلى 413 نقطة، وأغلق مؤشر «كويت 15»، للأسهم القيادية، رابحاً نحو 1.74 في المئة إلى 948 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي «إيجي أكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.28 في المئة إلى 13752 نقطة وسط عمليات شرائية للأجانب على الأسهم القيادية.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.12 في المئة إلى 4540 نقطة مع ارتفاع أسهم «دانة غاز» و«أبوظبي الإسلامي» و»اتصالات، فيما زاد مؤشر دبي بنسبة 0.08 في المئة إلى 3599 نقطة بدعم من أسهم «إعمار العقارية» بعد صعودها بنسبة اقتربت من 1 في المئة. في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.26 في المئة إلى 2160 نقطة مع انخفاض أسهم الخدمات والمالي والصناعي بنحو 0.34 في المئة و0.29 في المئة و0.06 في المئة على التوالي.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها العام «تأسي» بنسبة 0.15 في المئة إلى 7252 نقطة مع تراجع أسهم الاتصالات يتصدرها «اتحاد اتصالات» و»الاتصالات السعودية» بنسبة 7.18 في المئة و1.14 في المئة على الترتيب.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض محدود بنسبة 0.08 في المئة إلى 4995 نقطة مع هبوط أسهم «المتحدة للتمويل» و«عمان للمرطبات» و«ريسوت للأسمنت» و«الجزيرة للخدمات» بنسب بين 6.25 في المئة و1.96 في المئة.