﻿شركة «غراب» المنافسة لـ«أوبر» ستحصل على تمويل بقيمة 2,5 مليار دولار

سنغافورة – أ ف ب: أعلنت شركة «غراب» لتأجير السيارات، ومقرها جنوب شرق آسيا، امس أنها تتوقع الحصول على تمويل بقيمة 2,5 مليار دولار، معظمه من «ديدي شوكينغ» الصينية وعملاقة الاتصالات اليابانية «سوفت بنك»، في وقت تعزز صدارتها في وجه منافستها «أوبر».

وستستثمر كل من «ديدي»، الرائدة الصينية في مجال تأجير السيارات، و»سوفت بنك» ما يقارب من ملياري دولار في «غراب» التي تتوقع أن تحصل على الـ500 مليون الباقية من مستثمرين آخرين.

وأفادت «غراب» أن التمويل الذي ستحصل عليه هو الأكبر الذي تحظى به شركة دفعة واحدة في جنوب شرق آسيا. ولدى «ديدي» و»سوفت بنك» استثمارات أصلا في «غراب».

من جهتها، أكدت الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، أنها ستستفيد من الأموال الجديدة لتعزيز موقعها الريادي في مجال مشاركة المركبات والاستثمار في خدمة للدفع عبر الهاتف المحمول يطلق عليها «غراب باي». وفي هذا السياق، قال انتوني تان، مدير مجموعة «غراب» التنفيذي وأحد مؤسسيها، «نحن سعداء للغاية بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع ديدي وسوفت بنك». وأضاف أن «دعمهما سيساعد «غراب» في تحقيق ريادة راسخة في مجال مشاركة المركبات، وبناء على ذلك، تحويل «غراب باي» إلى منصة الدفع التي يختارها الناس في جنوب شرق آسيا». وأكدت «غراب» أن حصتها في السوق بلغت 95 في المئة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر طرف ثالث و71 في المئة من خدمة تأجير السيارات الخاصة في جنوب شرق آسيا، وهو ما يعني تفوقها على منافستها الأمريكية الرئيسية «أوبر» في هذا السوق.

وتوفر «غراب» خدمات سيارات خاصة وسيارات أجرة ودراجات نارية ومشاركة المركبات في سبع دول و65 مدينة في أنحاء جنوب شرق آسيا، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 650 مليون نسمة. وقال مؤسس «ديدي» ورئيسها التنفيذي شينغ وي إن «غراب التي انطلقت من خلال قطاع المواصلات تؤسس لدور ريادي واضح في اقتصاد الانترنت في جنوب شرق آسيا بناء على موقعها السوقي، وتفوقها التقني، ورؤيتها المحلية».

وأضاف أن «الشركتين تسعيان إلى العمل بشكل مشترك مع المجتمعات وصناع القرار في أنحاء آسيا للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي توفرها الثورة المقبلة في مجال المواصلات».

من جهته، وصف رئيس «سوفت بنك» التنفيذي، ماسايوشي سون، «غراب» بـ»الشركة المثيرة للاهتمام للغاية وسط منطقة ديناميكية وواعدة».