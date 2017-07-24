﻿ابراهيم كيفو: غنى الجزيرة السورية بلغاتها واستحضر تاريخها وموروثها الإنساني

احتضنته الجزيرة السورية، فخمّرت روحه، من ود وتواصل وقيم شعوبها وسهوبها وشعبانها، حتى تجذرت المكونات «الجزراوية» ـ ههناك قاطبة ـ عميقة في عقله وقلبه وكيانه، وارتفع هو كمنارة بها، مُثقَلا بنبض الجميع، مُبحِرا في لغات ولكنات «جزراوييه»، مُجذِفا في هوى بلا نهاية، مبرهنا أنه صدى بلا تمييز للجميع، ناثرا شدوه العذب، مدشنا مع تغريده الشجي انغاما كبلسم، بل ترياقا فاعلا على كل ايلام او نكبة، نافذا بذلك إلى الأنا والآخر معا، نائبا عن الكل والجزء، جامعا وبجدارة تحسب له بين الخاص والعام، مضمرا اخلاصاغريبا للفسيفساء البشرية، التي تزين في توزعها أرض ما بين الدجلة والفرات، منجذبا بعفوية إلى تلك الجغرافية، التي ضمت؛ بمعنى انقذت ذات يوم جديّه من إبادة كانت محتمة، مسكونا من باب الوفاء بوطنية خالصـة متـدفقة.

وزعت روحه بلا تفرقة بين الكردي والعربي والأرمني والآشوري؛ حتى نطق كـ «سليمان» بلغات الجميع، بل صدح بلبلا محاولا أن يكون نبض وصوت وفكر كل اللغات والمكونات المتناثرة محليا، فغنى بالـ «مردلية» أي من التراث الشعبي المنسوب إلى «ماردين» وبلكنة أصحاب المكان: «صبيحة» و«حبيني دي حبيني» و «ويار دللي» و «خلونا الليلة نغني» و «مسا الخير» ..الخ

أما عن حكاية غرامه والكرديةَ، فلا يمكن فهم العلاقة بمعزل عن تفصيل تشربه الروحي من «الإيزيدياتية»، وتفاعله الشخصي والعائلي مع الموروث الايزيدي، بحكم الانفتاح الإيجابي على حياة ومعتقدات وفوكلور الإيزيديين، وتاريخهم الشفاهي، فاداؤه لـ «أَزْ خَلَفِمْ «أي «انا خَلَف»، يستجلب إلى ذهن المتلقي كل المعاني والمآثروالأجواء، التي تبثها الحكاية الشعبية، ثم صدحه بموال «عدولة ودوريش عفدي»، يفيض بما اكتنزته الذاكرة الشعبية، لوجوه من خفايا العشق الممنوع دينيا، ويحكي عن جسارة أشبه بالتهور، وعن دهاء حكيم في منازلة الخصوم شابه ما قد يسمى اليوم بـ «الإستراتيجية».

ولعل كيفو الفنان استشعر، أن اللوحة الملحمية كانت بحاجة إلى معان مشابهة، لذا لم يتوانَ بعد أن جدف في ملحمة «دوريش وعدولة»، عن أن يعبر إلى عبرات «خجي وسيامند»، مدللا أن العشق قد يستبطن مدخلا هاما، إلى «البطولة الأسطورية»، قاصدا توفير قواسم مشتركة، تعزز قصده في سيره نحو الملحمتين الكرديتين؛ بشقيها الايزيدي وغير الايزيدي، متكئا في سرده على أقاصيص خارقة، ينسبها الرواة الكرد إلى «القهرمانين»؛ «دوريش وسيامند» المحفورين في الذاكرة الشعبية الكردية، وكأن لاوعييه ههنا، انتفض أثناء السرد، أو جنح إلى استحضار صور مقدامة من «عنتر وعبلة» حاصرته، حتى راحت روحه الشفيفة تحوله إلى حكواتي، لكي يطرب بالسرد والايقاع والوزن والصداح، ويؤرخ لـ «حكّوياته » الملحمية بالغناء والنغم، لا بل غاص في «الباطنية الايزيدية»، فتجاوز دوره من مغن إلى «قوال» ايزيدي محترف، يمزج الإنشاد القدسي بالموسيقا، ويبحر في الفلسفة الدينية، فيصدح بالدلالات المستترة وراء الإيحاء والرمز والأسطورة، التي تكنزها أنشودة «شرفدينه» بعذوبة واخلاص وشفافية راهب كنسي، أو بحرارة قديس، أو جوقة متصوفين..

الفنان كيفو يشدو، كما باللغات الأخرى، كذلك بلغته الأم أعني، الأرمنية وبلغة زوجته الآشورية، يستحضر التاريخ والدين و «الخوارق الشعبية» والطبيعة والجمال عبر الحنجرة والنغم، وهو إذ يلمح إلى خصوصيته، يعلن عن انتمائه إلى الجميع، مستقرا في الوقت عينه في قلب وروح الجميع.

كاتب من سوريا