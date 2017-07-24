﻿«الدفاع العراقية» تنفي تصريحات نُسبت لوزيرها حول تقويض استفتاء كردستان

أربيل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: نفت وزارة الدفاع العراقية، أمس الإثنين، تصريحات نسبت لوزيرها عرفان الحيالي، بشأن استفتاء الاستقلال المزمع تنظيمه في كردستان في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وشددت الوزارة في بيانها الذي أذاعه التلفزيون العراقي الرسمي على أن «الجيش لن يتدخل في مسألة الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي شمالي العراق إجراءه للانفصال».

وتابعت: أن «ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، على لسان وزير الدفاع عرفان الحيالي، حول تدخل الجيش حال قيام الدولة الكردية، عار عن الصحة».

وأكدت أن «هكذا تصريح لم يصدر من الوزير»، متوعدة بـ»مقاضاة أي جهة تنسب أخبارًا كاذبة لوزارة الدفاع أو الوزير أو القادة والضباط».

بيان الوزارة جاء ردًا على وكالة «أنباء الفارس» الإيرانية (غير حكومية) التي ذكرت أن «الحيالي صرح خلال زيارة طهران أول أمس الأحد بإمكانية تدخل الجيش العراقي في أي مسعى لتقسيم البلاد».

ووفق الوكالة الإيرانية فإن «الحيالي قال خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في طهران، إن الجيش العراقي سيتصدى بشكل مستقل واعتمادًا على خبرات السنوات الأخيرة، لأي عدوان واحتلال لأراضي بلاده، ولن يسمح بفتنة جديدة وخطوات غير شرعية تهدف إلى تقسيم العراق».

ورداً على نشر هذه التصريحات، قال وكيل وزارة البيشمركه، في حكومة إقليم كردستان، سربست لزكين، إن «زمن التهديد ولى وانتهى، و إن سياسة إقليم كردستان ستستمر على موقفها لحل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية بالطرق السلمية والحوار».

وأضاف: «استعمال لغة التهديد أمر مرفوض، وأننا في إقليم كردستان نستطيع حماية أنفسنا أمام أي تهديد ومن أي جهة كانت»، مؤكداً بأن «علاقاتنا مع الجيش العراقي جيدة جداً، ولا زالت كذلك، ونرفض مثل هذه التهديدات».

وقال الحيالي في مقابلة مع تلفزيون «رووداو» الكردي الذي يبث من أربيل عاصمة إقليم شمالي العراق إن «وكالة فارس للأنباء نقلت تصريحات لي بعيدة عن الواقع، والترجمة لم تكن موفقة».

وأضاف أن «الاستفتاء مسألة سياسية، ووزارة الدفاع وقوات الجيش لا تتدخل في هذا الشأن ولا علاقة لهما بالأمور السياسية».

وأجرى وزير الدفاع العراقي زيارة إلى طهران، السبت والأحد، على رأس وفد دفاعي تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني حسين دهقان.

يذكر أن الإقليم الكردي يعتزم إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في سبتمبر/أيلول المقبل في خطوة تثير مخاوف إقليمية ودولية واسعة.

وعلى مدى الأسابيع الماضية قالت الحكومة العراقية ومسؤولون سياسيون عراقيون إن هذه الخطوة لا تتوافق مع دستور البلاد الذي أقر في 2005 بعد عامين من الإطاحة بالنظام الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولا تصب في مصلحة الأكراد سياسيًا واقتصاديًا وقوميا.

كما أثار الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، خاصة أن البلد لا يزال يخوض حربًا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتؤكد على أنّ الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وبينما أعربت واشنطن عن قلقها بشأن هذا الاستفتاء المزمع وقالت إن تلك الخطوة ستشكل انحرافا عن الأولويات العاجلة مثل هزيمة تنظيم الدولة وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين، شددت الأمم المتحدة، في تصريحات سابقة لمسؤولين فيها، على أنه لا ينبغي الإقدام على خطوة الاستفتاء دون تفاهم مشترك بين أربيل وبغداد.

وسبق للحكومة العراقية أن أبدت رفضها لإجراء الاستفتاء، وقالت إن خطوة تخص مصير البلاد يجب أن تتخذها الحكومة الاتحادية في بغداد.

لكن رئيس الإقليم الكردي مسعود بارزاني أكد على عدم التراجع عن هذه الخطوة، متهمًا الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالدستور على مدى السنوات الماضية.

والاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، ويتمحوّر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون في الانفصال عن العراق من عدمه.

ووصل رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى فرنسا، في زيارة تهدف لطرح مشروع الاستفتاء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو إن «الزيارة سوف لن تقتصر على فرنسا وحدها وانما هناك زيارات عديدة تأتي بعد قرار اللجنة العليا للاستفتاء في شأن اجراء زيارات للدول الأعضاء في مجلس الامن»، مؤكدا أن «الهدف من الزيارة هو للضغط على بغداد لقبول الاستفتاء والحصول على دعم واسناد تلك الدول».

ويسعى بارزاني لاستغلال العلاقة المميزة بين الإقليم وفرنسا من أجل تسهيل استحصال دعم القارة الأوروبية لمشروع الاستفتاء.

وكان قد زار في التاسع من الشهر الجاري برفقة وفد من لجنة الاستفتاء، بلجيكا وعقد سلسلة لقاءات من عدد من المسؤولين، للترويج لعملية الاستفتاء.