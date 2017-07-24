﻿العثور على 3 جثث في الموصل ومطالبات بتدويل قضية المدينة وإعلانها منكوبة

الموصل ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: قال ضابط في الشرطة المحلية إن العناصر الأمنية عثرت، أمس الإثنين، على 3 جثث مصابة بطلقات نارية بالرأس شرقي الموصل، مرجحًا أنها تعود لعناصر في تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأوضح الملازم إياد فتحي العسلي، أن «سكانًا محليين أبلغوا إحدى مفارزنا بوجود 3 جثث قرب جسر المثنى شرقي الموصل».

وأضاف : «بعد الكشف على الموقع تبين أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 25 و35 عامًا، مصابون بطلقات نارية في الرأس من الجهة الخلفية». ورجّح العسلي أن «يكون القتلى من عناصر تنظيم الدولة».

في سياق متصل، طالب عدد من الحقوقيين والناشطين في مدينة الموصل بتدويل قضية المدينة، وإعلانها مدينة منكوبة بعد ما تعرضت له من عمليات عسكرية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 في المئة من البنى التحتية من جسور ومنشآت ومراكز ومستشفيات.

الحقوقي علي سالم، قال لـ«القدس العربي»: إن «تدويل قضيتنا أصبح أمرا حتميا بعد ما تعرضت له المدينة من دمار راح ضحيته آلاف المدنيين»، مضيفا أن «ما تعرضت له المدينة لا يقل دماراً عما تعرضت له أوروبا في الحرب العالمية الثانية».

وبين أن «الكثير من الدول استفادت من النكبات والتي لحقت بها من خلال تدويل قضيتهم وكسب تعاطف وتضامن العالم معهم». كما أشار إلى أن «تدويل قضية الموصل من شأنه أن يعيد بناء المدينة بوقت قياسي وتعويض ضحايا العمليات العسكرية».

أبو حسام، مواطن موصلي فقد زوجته وابناءه في المدينة، قال لـ«القدس العربي»: «لابد من إيصال معاناتنا والفواجع التي حلت علينا إلى المجتمع الدولي»، مبيناً أن «ما حدث في مدينة الموصل لايمكن أن يكون حدثا محليا، بل هي فاجعة لم تحدث خلال الربع قرن الأخير، متحدثاً عن وقوع الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء قضوا جراء العمليات العسكرية في المدينة التي لم يأخذ الجانب الإنساني فيها اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي، وتركنا نواجه مصيرنا دون النظر إلى حالنا، محملاً الحكومة العراقية المسؤولية في حال لم تعطنا حقوقنا».

وقال أحمد، من الموصل لـ«القدس العربي» «لو أن تلك المعارك حدثت في بلد غير عربي لتم تدويل قضيته إلى المجتمع الدولي»، مبيناً أن «هناك مناشدات واسعة في الشارع الموصلي من أجل تدويل قضيتنا وجعلها قضية دولية تتوجب تدخل المجتمع الدولي وتسليمه ملف المدينة باعتبارها مدينة منكوبة خسرت آلاف الضحايا ويتطلب بناؤها سنوات طوال».

واستغرب من عدم «إرسال الأمم المتحدة فرقا مختصة في عمليات الدفاع المدني تزامناً مع انطلاق العمليات العسكرية»، مشيراً إلى أنه «لو كان هناك مثل هذه الفرق في المدينة لقلل من حجم الضحايا بشكل كبير من العائلات التي تموت تحت سقوف منازلها والتي يموت معظمها اختناقاً».

كذلك، قال الناشط أحمد الراشدي لـ«القدس العربي» إن «المشكلة بآخر المطاف ستكون بيد الحكم والجلاد أي المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية»، مضيفا أنه « قدم ملف مجزرة حي الموصل الجديدة إلى قوات التحالف الدولي وحاليا هو على اتصال مع مسؤول ملف الموصل في السفارة الأمريكية ولكنه لا يتوقع منهم أن ينصفوا ضحايا تلك المجزرة إذا كانوا هم من نفذ تلك الغارات».

ولفت إلى أن هناك «ملفا ثانيا بصدد إيصاله إلى السفارة البريطانية في العراق»، مؤكداً أن «تدويل قضية المدينة هو ما نسعى إليه كونها تفوق قدرات الحكومة العراقية، إضافة إلى حجم الضحايا والدمار الذي لحق بها يتوجب تدخل المجتمع الدولي».

والموصل تمت استعادتها مؤخراً من سيطرة تنظيم «الدولة» بعد معارك طاحنة راح ضحيتها آلاف المدنيين والعسكريين في معارك وصفت بالأعنف في حروب الشوارع، وحسب متابعين إن هناك مئات العائلات لاتزال تحت أنقاض بالرغم من إعلان انتهاء العمليات العسكرية حسب بيان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

في الموازاة، قال مصدر عسكري عراقي، إن ضابطا في الجيش قتل، في انفجار عبوة ناسفة أثناء قيام فرقة عسكرية بتفكيك متفجرات في منطقة صحراوية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضح العقيد في الجيش وليد الدليمي، أن «النقيب معنى عبد الله السعدون، ضابط مفرزة المعالجة في الفرقة السابعة في الجيش العراقي، قتل بانفجار عبوة ناسفة في منطقة صحراوية جنوبي ناحية الكبيسة» على بعد 70 كلم غرب الرمادي، مركز الأنبار.

وأضاف أن العبوة انفجرت على السعدون، عندما كان يحاول تفكيكها، وذلك ضمن قوة عسكرية مختصة كانت تتولى تفكيك عبوات ناسفة وألغام خلفها تنظيم «الدولة».

وتابع الدليمي، أن «مخلفات تنظيم الدولة، من الألغام والعبوات الناسفة تملأ الصحراء المحيطة بناحية كبيسة من جهة الجنوب وغالبا ما تشكل عائقا أمام حركة الوحدات العسكرية هناك».

والقوات العراقية في الأنبار تواجه خطر مخلفات «الدولة» من الألغام والعبوات الناسفة، التي تنفجر أحيانا على مدنيين وقوات الأمن على حد سواء وهو ما يخلف ضحايا.

والأنبار محافظة صحراوية شاسعة لها حدود مع ثلاث دول هي سوريا والأردن والسعودية، وكانت من أولى المناطق التي وجد فيها «الدولة» موطئ قدم، نتيجة لطبيعتها الجغرافية الصحراوية التي يصعب السيطرة عليها.

وفي شأن متصل، قال الملازم أول في شرطة العاصمة بغداد، حاتم الجابري، إن «مجهولين طعنوا طبيبة أسنان (لم يذكر اسمها) حتى الموت داخل منزلها في منطقة الإسكان غربي بغداد».

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من وفاة الطبيب سليم عبدالحمزة متأثرا بجراح أُصيب بها نتيجة تعرضه للطعن بالسكاكين داخل عيادته الخاصة في حي المعامل ذات الغالبية الشيعية شرقي بغداد. وندد مئات الأطباء أول أمس أثناء تشييع جثمان «عبدالحمزة بتكرار ظاهرة استهداف الأطباء من قبل مجهولين.

وحول حادثة أمنية أخرى، قال الجابري إن «عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي في منطقة التاجي شمالي بغداد، تسببت بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين بجروح».

وتشهد بغداد أعمال عنف بصورة شبه يومية على مدى السنوات الماضية، تقول السلطات الأمنية إن «داعش» يقف خلف معظمها.