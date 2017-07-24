﻿وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن بلاده تقوم بواجبها تجاه المهاجرين غير الشرعيين 

الجزائر « القدس العربي »: قال نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري إن بلاده تتحمل مسؤولياتها كاملة بخصوص المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فوق أراضيها، وأنها تراعي الظروف التي دفعت بهؤلاء إلى ترك بلدانهم الأصلية، والقدوم إلى الجزائر، التي أصبحت مركز استقرار بالنسبة إليهم، بعد أن كانت مجرد مركز عبور نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر المتوسط، الذي استضافته العاصمة تونس أن الجزائر تواجه بشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتسعى إلى تأدية مسؤولياتها كاملة في حماية مصالحها الوطنية، مع احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الموضوع. وذكر أن منطقة شمال إفريقيا تشهد «تدفق المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أفرز نتائج خطيرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والأمني والاجتماعي»، معترفا بأن هذه الظاهرة «معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام، وتظافر الجهود بين دول المنطقة، وعلى مختلف الأصعدة، من أجل معالجة هذه الظاهرة، والحد منها ومن آثارها. وشدد الوزير بدوي على أن الجزائر وبعدما كانت تشكل مصدرا للهجرة ثم بلد عبور، أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك بسبب عدة عوامل أدت إلى هذا التحول، مثل تقاسم الجزائر حدود مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن والتوترات والنزاعات، وتزايد التهديدات الإرهابية في المنطقة، مع توسع نشاطات شبكات الإجرام المنظم العابر للأوطان، بالإضافة إلى الفقر المتفشي، الذي تزداذ حدته في غياب أي جهود للتنمية في تلك المناطق النائية والمحرومة من أبسط ضروريات الحياة.

وأشار إلى أن التدهور المستمر للبيئة، أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة لسكان هذه المناطق، وأن تفاقم هذه العوامل السلبية ضاعف من الشعور باليأس لدى سكان تلك المناطق، الأمر الذي دفع الآلاف منهم إلى البحث عن مكان آخر تتوفير فيه شروط الحياة.

واعتبر بدوي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتسبب في مشاكل عديدة بالنسبة إلى الدول التي يجعل منها هؤلاء المهاجرين مراكز عبور، أو تلك التي يحاولون الاستقرار بها، كما أن الذين يقدمون على الهجرة غير الشرعية يخاطرون بحياتهم، وقد يتسببون في مآس عديدة.

جدير بالذكر أن موضوع الهجرة غير الشرعية يثير جدلا واسعا منذ بضعة أسابيع، خاصة في ظل التصريحات والتصريحات المضادة من المسؤولين، ففي وقت أول تحدث رئيس الوزراء عبد المجيد تبون عن أن هؤلاء المهاجرين مرحب بهم، وأن الجزائر بلدهم الثاني، لأن الجزائريين عرفوا معنى اللجوء في الماضي، ولكن مدير الديوان في رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ذهب عكس ذلك بعدها بأيام، عندما أكد أن هؤلاء المهاجرين خطر على الأمن العام، وأنهم تسببوا في الكثير من الجرائم سواء تعلق الأمر بالاعتداءات أو الاتجار بالمخدرات، وهو ما ذهب إليه وزير الخارجية عبد القادر مساهل، الذي أكد أن شبكات الإرهاب والإجرام المنظم تقف وراء تدفق هؤلاء المهاجرين، قبل أن يخرج مدير الأمن العام اللواء عبد الغني هامل ليؤكد أن قضية المهاجرين غير الشرعيين بيد السياسيين، وأنه أجهزة الأمن لم تسجل تورطهم في جرائم.