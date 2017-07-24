﻿الأزهر لمنتقدي «كشك فتاوى المترو»: تلبية لأعداد كبيرة تثق في علمائنا

القاهرة ـ « القدس العربي»: قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، الدكتور محيي الدين عفيفي، إن لجنة الفتوى الفرعية التابعة لمجمع البحوث في محطة مترو أنفاق «الشهداء» في القاهرة تهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع الجماهير لمواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الانتماء الوطني ودعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب، من خلال الوجود بين المواطنين وحماية الشباب من الأفكار المسمومة.

وشن ناشطون مصريون حملة ضارية وساخرة ضد قرار تخصيص لجنة فتاوى في محطات المترو، «كشك الفتوى»، معتبرين أن هذا القرار يزكي التمييز الديني والطائفي في البلاد.

وأضاف عفيفي في بيان أمس الإثنين: «تابعت ما يثار في عدد من القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكتب لجنة الفتوى في محطة الشهداء في مترو الأنفاق».

وتابع: «أود أن أوضح أن الفكرة جاءت في إطار جهود قطاع الوعظ والفتوى في مجمع البحوث الإسلامية ضمن استراتيجية الأزهر في مكافحة ما تبثه جماعات العنف والإرهاب من أفكار مغلوطة، ويأتي في مقدمة هذه الجهود مرصد الأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف ومركز الفتوى الإلكترونية» والقوافل الدعوية التي تجوب أنحاء مصر شرقا وغربا، إضافة إلى قوافل السلام الدولية التي تم إيفادها إلى مختلف قارات العالم، والجولات الخارجية لشيخ الأزهر، وغيرها من الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لمحاصرة الفكر المتطرف».

وأشار إلى أن «إنشاء مكتب لجنة الفتوى في المترو جاء تلبية لحاجة أعداد كبيرة جداً ممن يستقلون مترو الأنفاق يوميا، إلى رأي علماء الأزهر الشريف الذين يثقون فيهم ويحتاجون إلى سماع إجاباتهم عن الأسئلة التي تشغل عقولهم، خاصة في ظل وجود الأفكار المغلوطة التي تبثها تيارات التكفير والغلو والتعصب باسم الدين، وتصدُر غير المتخصصين لأمور الفتوى».

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن «هذه المبادرة نابعة من إرادة حقيقية ورغبة في التغيير والتجديد والعمل في الشارع وسط الناس وخارج المكاتب المغلقة»، لافتا إلى أن «هذا المكتب يشارك فيه عدد من الكوادر المؤهلة والمدربة جيدا للإجابة على تساؤلات المواطنين».

وأكد أن «الأزهر الشريف لا يحتاج إلى مثل هذه المكاتب لنشر منهجه القويم، وإنما جاءت المبادرة إيمانا من مجمع البحوث الإسلامية بدوره العلمي في بيان صحيح الدين وحماية المجتمع من الفكر التكفيري والفكر الشاذ، وضرورة الاشتباك مع الواقع الذي يتطلب بإلحاح تواجد علماء الأزهر الثقات بين الناس».

ولفت إلى أنه «سيتم تقييم التجربة شهريا والإعلان عن نتائج التقييم الأولي عقب انتهاء موسم الحج ثم البدء في الخطوات التالية لتفعيل دور المجمع ووعاظه وانتشارهم بين الجماهير بالفكر الصحيح، تفعيلا لجهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني وحماية للشباب من الفكر المتطرف».

وشدد عفيفي على أن «فكرة لجنة الفتوى في محطات المترو هي تجربة مبدئية ومبادرة نرجو أن تحقق الأهداف المنشودة منها بما يتوافق وتطلعات كافة أطياف المجتمع، وهذا ما لمسناه منذ البدء فيها من خلال الأعداد التي زارت اللجنة ومدى إقبال المواطنين عليها».