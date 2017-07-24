﻿السودان يستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية احتجاجاً على تعذيب أحد مواطنيه قرب البصرة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: استدعت الخارجية السودانية، أمس الإثنين، القائم بأعمال سفارة العراق في الخرطوم، السفير محمد سامر حسن، احتجاجاً على ما رأت فيه الأخيرة «تعرّض أحد مواطنيها لتعذيب جسدي» قرب البصرة العراقية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنّ المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية في الخارجية السودانية «أبلغ القائم بالأعمال العراقي، رسميا، احتجاج السودان على تعرّض المواطن موسى البشير لتعذيب وإيذاء جسدي».

وأوضحت أنّ المواطن تعرّض لـ «التعذيب «عقب» خروجه من مستشفى كان يتلقى فيها العلاج من إصابة بطلق ناري استهدفه خلال مواجهات بين جماعات مسلحة بالقرب من مدينة البصرة» العراقية.

وفي الصدد ذاته، نقل المصدر نفسه عن القائم بالأعمال العراقي، محمد سامر حسن، إعرابه عن «أسفه» لهذا الحادث «في ظل الانفلاتات التي تشهدها أجزاء من بلاده، مقدّما اعتذاره».

وتعهّد بنقل «الرسالة إلى حكومة بلاده لإجراء تحقيق عاجل وتقديم تلك المجموعة للعدالة»، مشددا على «تقدير العراق لأبناء الجالية السودانية».

وعبّر القائم بالأعمال العراقي عن أسفه واعتذاره لهذا الحادث، مشيرا إلى أن الأخير» يأتي في ظل التفلتات التي تشهدها أجزاء من بلاده».

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، إنّ «السفارة السودانية في بغداد تقوم بمتابعة حالة المواطن السوداني، والاطمئنان على صحته، ونقله إلى منطقة آمنة بالتنسيق مع الأجهزة العراقية المختصة»، وفق الوكالة الرسمية.

وفي اليومين الماضيين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سوداني مصاب يتعرض للتعذيب والضرب من قبل عدد من المسلحين في منطقة البصرة في العراق.

وأظهر الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا مجموعة من الجنود غير النظاميين وهم يعذبون المواطن بالضرب والركل وحرق شعره ولحيته بصورة مهينة، معتقدين أنه ينضم لداعش. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة الفيديو وانهالت التعليقات الغاضبة التي تدعو للانتقام له.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن السوداني المعتدى عليه، متزوج من عراقية ولديه ثلاثة أطفال، ويعمل في إحدى المزارع، وأصيب بطلق ناري أثناء تحرير الموصل، وكان يتلقى العلاج في المستشفى.