﻿محامي الصحافي حميد المهداوي يقول إنه تعرض للعنف اللفظي أثناء التحقيق معه

الرباط – «القدس العربي»: في تدبيرها لحراك الريف، فتحت السلطات المغربية على نفسها جبهة الصحافة وحرية الاعلام، وباتت الإنجازات التي تحققت في هذا الميدان خلال العقدين الماضيين مهددة بغبار يغطيها ويمنع لمسها ورؤيتها، وبدل أن تشيد المنظمات الدولية بما أنجز، تذهب سريعا نحو التنديد بالاعتداءات التي تقوم بها قوات الأمن على الاعلاميين اثناء قيامهم بعملهم الصحافي، أو استنكار أعتقال صحافيين وتوجيه اتهامات تكون محل انتقادات الحقوقيين والاعلاميين.

وقررت النيابة العامة في مدينة الحسيمة يوم الأحد متابعة الصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل. انفو» ومعه ناشطون من حراك الريف على خلفية احتجاجات يوم الخميس الماضي 20 تموز/ يوليو وتقديمهم للمحاكمة امس الاثنين بتهم رشق القوات العمومية بالحجارة والتظاهر بدون ترخيص والعصيان المدني فيما وجهت للمهداوي تهمة التحريض على الشغب والدعوة لنشاط منعته السلطات والصياح.

وقال ياسين أفاسي، عضو هيئة دفاع معتقلي الحراك، إن النيابة العامة بالحسيمة، قررت متابعة 15 شخصا بالحسيمة في حالة اعتقال من بينهم الصحافي حميد المهداوي مدير الموقع الإخباري»بديل.أنفو». وتجري أولى جلسات محاكمتهم اليوم (امس) الإثنين بمعية المتابعين في حالة سراح، وقررت حفظ الملف في حق 14 من الموقوفين في مدينة إمزورن، والإفراج عنهم.

وأفاد أحمد راكيز المحامي عن هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، أن هذا الأخير تعرض للعنف اللفظي أثناء التحقيق معه من قبل أحد رجال الشرطة في الحسيمة. وأضاف المحامي في فيديو نشره موقع «بديل.أنفو»: «أن المهداوي صرح أمام وكيل الملك بأنه تعرض للتعنيف اللفظي من طرف أحد المحققين، كما تعرض لمسلكيات سيئة عندما همّ إلى قضاء حاجته وان المهداوي صرح أمام النيابة العامة، أن الطريقة التي تم بها تحرير المحضر لم تكن سليمة بل كان هناك أخذ ورد بين الطرفين».

وتشن وسائط اعلامية مقربة من السلطات، منذ تاجج حراك الريف، حملة شرسة ضد المهداوي وموقعه الالكتروني لمناصرته الحراك والدفاع عنه، واعتقلت السلطات منذ ايار/ مايو الماضي ربيع الأبلق مراسل الموقع في الحسيمة الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.

وقال الكاتب والصحافي رشيد البلغيتي لـ«القدس العربي» إن «اعتقال صحافي مسؤول عن موقع إلكتروني في الحسمية، هو دليل قاطع على أن الدولة لا تريد شاهداً ينقل الصورة والصوت عن حراك للريف إلى الجمهور، وقد ظهر هذا من خلال اعتقال عدد من نشطاء إعلاميين، ما يدل على أننا في منعطف خطير يمس بالوصول إلى المعلومة وممارسة العمل الصحافي في إطار القواعد المتعارف عليها دوليا».

وأضاف إن «ما يجري في الحسيمة يؤكد على أن الحديث الذي رافق الإصلاح خصوصا في شقه المتعلق بقانون الصحافة والنشر والذي دام النقاش حوله والتفاوض بين وزارة الاتصال والمنظمات المهنية ما هو إلا مجرد كلام حتى نجد اليوم من خلال قمع واعتداء على الصحافيين ومنعهم من الوصول إلى المعلومة بالإضافة إلى محاكمتهم بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، يدل على أننا اليوم أمام منعطف يدعو جميع المهتمين إلى التكتل من أجل وقف هذا النزيف».

وقال محمد لغروس، مدير نشر موقع «العمق المغربي» انه «على الرغم من عدم اتفاقي المطلق على الطريقة التي يمارس بها السيد المهداوي حميد الصحافة، إلا أن ما تعرض له من توقيف لا يمكن إلا أن يدان ويؤسف له، فما تعرض له المهداوي في نظري لا يخرج عن حملات القمع والتنكيل والاستهداف للأصوات الفاضحة لفساد أو المعارضة للدولة كما أنه لا يخرج عن سياق تراجعي يشهده المغرب منذ تشرين/ أكتوبر 2016».

واعتبر في تصريح لـ«القدس العربي» أن اعتقال الصحافيين، هو ضرب لحرية الصحافة وحرية التعبير، و محاولة تخويف له ولكل الأصوات التي تحاول التعبير بحرية عما تعتقده بكلمة، لقد ضاق صدر السلطة في المغرب بالقليل من هواء الحرية الذي بتنا نتنفسه.

وأعلنت جهات ومنظمات وهيئات اعلامية وحقوقية مغربية ودولية استنكارها لاعتقال حميد المهداوي واستنكرت منظمة الدولية «مراسلون بلا حدود»، لحرية الإعلام، تعرض الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقات من طرف السلطات، أثناء تغطيتم لاحتجاجات الريف، وقيام السلطات المغربية بعرقلة عمل الصحافيين المغاربة والأجانب أثناء أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث وان وضعية الصحافيين الذين يتابعون أحداث الريف ما زالت متدهورة بسبب عرقلة السلطات للتغطية الإعلامية، حيث يعتبرون المنطقة كما لو أنها محظورة على الصحافة المستقلة.

و أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إقدام السلطات المغربية على اعتقال المهداوي وشجبت التهم الموجهة إليه. وقال شريف منصور منسق لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان «على السلطات المغربية الإفراج عن حميد المهداوي وإسقاط جميع التهم الموجه إليه وتوفير الحرية للصحافيين في المغرب للإبلاغ عن المسائل ذات الأهمية من دون خوف من الانتقام».

وعبّر كل من «التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات-عدل»، و«الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان»، عن استعدادهما لمراسلة المقررين الأممين المتعلقين بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بخصوص اعتقال المهدوي.

واعتبرت الهيئتان، في بيان مشترك أن اعتقال الصحافيين يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحافية والحق في حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وطالبتا بـ«إطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي وإسقاط المتابعة في حقه بشكل نهائي، خصوصا أن المعطيات تؤكد أن الشرطة اعتقلت المعني بالأمر من داخل سيارته وليس من ساحة المسيرة كما تروج لذلك بعض الأوساط».

وأشار «التحالف الدولي» «الرابطة المغربية»، إلى «أنهما تابعا باستياء بالغ اعتقال الصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل» الصحافي الذي يعمل على التغيير عبر الصحافة وبطريقة سلمية حضارية ويلتزم بالقضايا الاجتماعية والحقوقية والسياسية لسائر الفئات في المغرب، حيث أضحى موقع بديل من وسائل الإعلام الجادة التي ساهمت في نشر الوعي والمعرفة وإعطاء المعلومات الحقيقية التي تخفيها الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية عبر نشر الوعي الحقوقي والسياسي بشكل جديد لاقى تجاوباً وتتبعاً من العديد من فئات الشــعب المغربي».