﻿الدولة المغربية تتهم وسائل إعلام رسمية بتغطية غير مهنية لأحداث الحسيمة

الرباط – «القدس العربي»: وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) في المغرب إنذاراً للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون المغربية يخص نشرات إخبارية للقناتين الأولى وتمازيغت، وأيضا لقناة ميدي 1، وذلك نظراً لتغطياتهم غير المهنية لأحداث الحسيمة.

وجاء قرار حكماء الهاكا، مؤسسة رسمية مكلفة بمراقبة بث القنوات التلفزيونية والاذاعية بالمغربية، بعد بث القنوات، لصور تعود لأحداث رياضية بالحسيمة، على أساس أنها تعود لحراك الريف.

ووجهت الهيئة ثلاثة إنذارات، للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولقناة ميدي 1 تيفي وميد راديو وذلك بخصوص تغطيتها لأحداث الحسيمة ليومي 27 و28 أيار/ مايو 2017 بخصوص القنوات (الأولى، تمازيغت، وميدي 1 تيفي) وكذلك لراديو « ميد راديو » بخصوص ما بثه برنامج « مع المحلل » بخصوص أحداث الحسيمة أيضا.

وجاء في قرار الإنذار الموجه للقناتين الأولى وتمازيغت أن الهيئة «سجلت مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمتان التلفزيونيات «الأولى» و»تمازيغت» التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يومي 27 و28 مايو 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ، كما تبين كذلك أن بعضاً من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر آذار/ مارس 2017». وهي نفس الملاحظات التي وجهت لقناة ميدي 1 تيفي.

وسجلت (الهاكا) اختلالات راديو «ميد راديو» «مجموعة من الملاحظات بخصوص حلقة 27 ايار/ مايو 2017 من برنامج «مع المحلل» الذي تبثه الخدمة الإذاعية «راديو ميد» التابعة لشركة « Audiovisuelle Internationale «، والتي تطرقت للأحداث التي تعرفها بعض مناطق البلد وذلك من خلال استعمال عبارات، جاءت على لسان الضيف القار للبرنامج».