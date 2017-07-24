﻿شخصيات فرنسية تعلن تضامنها مع حراك الريف

الرباط – «القدس العربي»: أعلنت شخصيات فرنسية تضامنها مع حراك الريف الذي «لا يطالب إلا بالكرامة والعدالة الاجتماعية وتعرض لقمع شديد»، منتقدة دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتدبير السلطات المغربية للحراك ومطالبه.

ووقّعت مجموعة من الشخصيات على رسالة عمّمتها على وسائل الإعلام، أعلنت من خلالها عن تضامنها مع الحركة الاجتماعية السلمية التي هزت منطقة الريف شمال المغرب، مستنكرة «الدعم الأعمى الذي تقدمه فرنسا للدولة المغربية».

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع «mediapart.fr» ان «الحراك الشعبي في شمال المغرب لا يطالب إلا بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتعرض لقمع شديد، لذا لا يسعنا إلا أن نندد بالتجاهل الذي تعرضت له مطالب الحراك من طرف الحكومة الفرنسية والنظام المغربي». وذكر الموقع، تعقيباً على زيارة إيمانويل ماكرون للمغرب يوم 14 يونيو/ حزيران الماضي، أنه ومنذ رحيل ماكرون ارتفعت وتيرة الاعتقالات إلى أن وصلت إلى 176 شخصاً. وبثت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي فيديو لأحد مستشاري الرئيس ماكرون مشاركاً في احتجاجات الريف وظهر موسى واعراس، المتحدر من منطقة الريف في مقدم محتجين في شوارع مدينة الحسيمة، خلال تظاهرات 20 تمنوز/ يوليو التي منعتها السلطات. واضافت رسالة الشخصيات الفرنسية ان تنفيذ السلطات المغربية لقرارها بمنع مسيرة 20 يوليوتموز الجاري «تمت محاصرة المدينة أرضاً وجواً، ومن الداخل والخارج وتم استعمال الغاز المسيّل للدموع، وأعقب ذلك اعتقال العشرات على خلفية مشاركتهم في المسيرة». ودعت الشخصيات الموقعة على النص السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتوقيف قمع التظاهرات السلمية، مطالبة الدولة المغربية باحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بالإضافة إلى تحقيق الملف الاجتماعي للحراك.

وضمت اللائحة الأولية للموقعين العديد من الشخصيات، على رأسهم أوليفيه بزونسنو السياسي اليساري البارز والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ونويل مامير القيادي في حزب الخضر، وبيرنارد دريينو عن «الجمعية الأوربية للمواطنين»، وليديا سمارباخش المسؤولة عن العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الفرنسي. وقال الكاتب والروائي الفرنسي من أصل مغربي الطاهر بنجلون، إن ما يجري في مدينة الحسيمة هو شيء خطير وان «زمن التهديد بالقمع ولّى، اليوم لا شيء يمكن حله عن طريق استعمال القوة والقمع»، وأن «الإنصات والحوار ضروريان». وقال: «لقد حان الوقت للنظر إلى الأشياء مباشرة، والإقرار بأن ما يجري في الحسيمة هو أمر خطير وثمة الآلاف من الشباب، غالباً بدون عمل، ينزلون إلى الشارع للتعبير عن تذمرهم، وعن غضبهم، وللمطالبة بأن يتم احترام كرامتهم كمواطنين». وأضاف بن جلون في مقالة نشرت في المغرب «لقد رأيت صوراً من التظاهرة التي منعت يوم 20 يوليو. شيء خطير وجدي يقرأ على وجه شبيبة فقدت الأمل ولا ترى قدوم أي شيء منذ سبعة أشهر. ثمة نفاد للصبر، ثمة الغضب، بل وحتى اليأس. لا بد من قراءة تلك الصور الحية واستنتاج ما هو جدي وما تفرضه من حقيقة» مما جعل إقامة الحوار أمراً صعباً، فلا بد من وجود الثقة أو عودتها لأن سكان الريف فقدوا الثقة ولم يعودوا يثقون في الأشخاص القادمين من الرباط»، وان «هناك من يعتقد أن القمع يمكنه أن يحل المشكل، بالعكس فإن اعتقال المتظاهرين لا يؤدي سوى إلى تأجيج النار». وكتب «يجب الإقرار بأن الديمقراطية تعني حرية التظاهر وأيضا التفكير بشكل مختلف عن السلطات ومن المؤكد أن على الشرطة أن توفر الأمن للناس وللتجار، وليس ضرب أولئك الذين يتظاهرون سلميا»، لذا «علينا المصالحة بين الشرطة والمواطنين».

وقالت رئيسة فريق الحزب الإشتراكي في البرلمان البلجيكي، كاثرين مورو، بعد مشاركتها ضمن الوفد البرلماني البلجيكي الذي زار الحسيمة إلى جانب النائبة نادية اليوسفي والنائب «أميت كجانج» ان «الاعتقالات خارج نطاق القضاء التي تتم في المنطقة يبدو من الصعب تبريرها» وانها ستقدم للبرلمان البلجيكي تقريراً حول زيارتها. وتحدثت مورو في حوار أجراه معها موقع «لكم» المغربي عن المهمة التي أنجزها الوفد، ودوافعه وما تنوي فعله في المستقبل، كما تحدثت عن تسريب فيديو الزفزافي والوضعية التي ظهر بها وقالت «رغم الصعوبات، فإننا عموما نحيي السلطات المغربية على تسهيل مهمتنا».

وحول اعتقال متظاهرين سلميين واستدعاء الشرطة لطفل دعا الى الاحتجاج في شريط فيديو قالت رئيسة الفريق الاشتراكي في البرلمان البلجيكي ان «الاعتقالات خارج نطاق القضاء التي تتم في المنطقة يبدو من الصعب تبريرها. وبالمقابل فإننا بطبيعة الحال نندد بكل أشكال العنف. أما في ما يخص الطفل الصغير، بالنسبة لي ليس من الدهاء ان يقحم طفل في هذا السن في التظاهرات، سواء من طرف السلطة أو من طرف الوالدين».

وقالت ان شريط فيديو لقائد الحراك ناصر الزفزافي يظهر فيه شبه عار تم تسريبه استوقفها «وقمت بمشاهدته مرات عديدة. لا أفهم لماذا ومن الذين قاموا بتسريب هذا الشريط. شخصيا، بصفتي طبيبة، هذه الصور تجعلني أفكر أنه تعرض للضرب، على الاقل على مستوى الوجه والصدر وبطبيعة الحال على مستوى الظهر. وبالنسبة للصدر، أجدني أطرح سؤالاً آخر: فضلاً عن الضربات، ألم يتعرض لعملية الحرق بواسطة السجائر على صدره؟ ولكي أختتم، لا أفهم في مصلحة من يصب هذا الفيديو. لعله شخص انتهازي كسب المال من خلال هذا الشريط، أو أن الهدف منه سياسي».