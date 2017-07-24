﻿تظاهرات الحسيمة تنتقل من البر الى البحر لتجنب القمع

الرباط – «القدس العربي»: احتشد العشرات من نشطاء حراك الريف بعد ظهر الاحد وسط مياه البحر في مدينة الحسيمة مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق المطالب الاجتماعية.

واستطاع نشطاء الحراك، تحويل شواطئ الحسيمة، منذ أسابيع، إلى مسيرات للاحتجاج ضد الدولة، والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، على الرغم من الطوق الأمني المضروب على شوارع وأزقة المدينة.

ونظم النشطاء أول من أمس الأحد، مسيرتين احتجاجيتين، في كل من شاطئ «كلابونيا»، و»الحرش ثروكوت» رفعوا خلالها شعارات تنديدية بـ«قمع» الأمن للمحتجين في الريف، وأخرى تنديدية بـ«الفساد»، بينما استطاع النشطاء تنظيم مسيرة على الأقدام بـ«الحرش ثروكوت» مع رفع شعارات تنديدية من دون ان تتدخل السلطات الأمنية، لفض الاحتجاجات، التي أتت بعد يومين من المسيرة التي عرفتها الحسيمة، وواجهتها قوات الأمن بعنف.

من جهة أخرى كشف مصدر من داخل المستشفى العسكري، في الرباط، أن الحالة الصحية للناشط عماد العتابي، الذي أصيب في تظاهرات 20 تموز/ يوليو مستقرة، رغم أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر وأن العملية التي أجريت على رأسه كللت بالنجاح، لكن الإصابة كانت قوية وغائرة مما استدعى إعادته إلى قسم الانعاش في انتظار إجراء عملية جراحية أخرى.

وقال موقع «اليوم 24» أن جسد العتابي ما زال يخضع للتنفس الاصطناعي، كما أنه لم يستفق من الغيبوبة بعد، ولا يمكن الحديث على تجاوزه الآن مرحلة الخطر. وسقط عماد، البالغ من العمر 26 سنة، إثر التدخل الأمني العنيف، يوم 20 تموز/ يوليو في مدينة الحسيمة، والذي خلف عدة إصابات في صفوف المحتجين، فيما قالت عمالة الحسيمة إن عناصرها الأمنية أصيب منها حوالي 72. واستعملت السلطات في تفريق المحتجين الغازات المسيلة للدموع، والتدخل بالضرب والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى حدوث الكثير من حالات الإغماء في صفوف الشباب والنساء والأطفال حتى من غير المحتجين.

واعتبرت الجبهة الشعبية من أجل الكرامة و العدالة الاجتماعية، أن حالة الاحتقان السائدة في البلاد نتاج موضوعي للسياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية واللاوطنية التي توالت الحكومات الصورية على تنفيذها، استجابة لمصالح اللوبيات التي تحتكر الثروة والسلطة بصفتها وكيلاً محلياً وتلميذاً نجيباً للرأسمال العالمي ومؤسساته المالية.

وأكدت الجبهة تضامنها المبدئي و اللامشروط مع الحراك الشعبي في الحسيمة و في باقي أرجاء البلاد كتعبير شعبي عن الحاجة لضمان كرامة الموطنات والموطنين عبر إقرار العدالة الاجتماية وضمان الحريات العامة.

وأدانت الجبهة بشدة استمرار الاعتقال السياسي و تجريم النضال الشعبي السلمي ضد الظلم والإقصاء الاجتماعي والمجالي ومطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم قيادة ونشطاء الحراك الشعبي في الريف والمعتقلين على إثر التظاهرات التضامنية معهم. وطالبت بـ«الكشف عن مصير النشطاء و المتظاهرين ضحايا الهجوم القمعي على المشاركين في مسيرة 20 يوليو»، محملين «الدولة وأجهزتها القمعية مسؤولية أي تطورات خطيرة لحالتهم الصحية» ومطالبين بـ»فتح تحقيق نزيه لكشف ظروف وملابسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين و تقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمحاكمة كمجرمين».

وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بضرورة احترام رسالة الدفاع في حماية الحقوق والحريات والتطبيق السليم للقانون، ووضع حد لمعاناة أسر المعتقلين على خلفية حراك الريف، مطالبة بوقف مسطرة التنقيل خارج دائرة الاختصاص.

وعبر مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب في بلاغ له على إثر الاجتماع العادي لمكتب الجمعية المنعقد في مدينة الحسيمة، عن دعمه لمطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحسيمة وباقي مناطق المغرب، داعيا إلى تسريع البت في الاختلالات الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين في المغرب، أن قضية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار، مطالبة «بالحرص والحفاظ عليها، وإعمال مبدأ المساءلة والحيلولة دون الافلات من العقاب في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها».

وسجلت الجمعية جسامة الخروقات المسطرية التي شابت ملفات العديد من المتابعين على خلفية «حراك الريف»، مطالبة بـ «الابتعاد عن المقاربة الأمنية وتبني المقاربة التنموية».