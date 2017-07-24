﻿رئيس الصليب الأحمر الدولي يصف الوضع الإنساني في تعز بـ(الكارثي) ورئيس الحكومة يلتقي في عدن رؤساء منظمات الأمم المتحدة

تعز ـ «القدس العربي»: كشف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، وسط اليمن، بـ(الكارثية)، جراء الحرب والقصف الذي يطال المدينة وتسبب في انهيار الخدمات الأساسية.

وأعلن في مؤتمر صحافي أمس الاثنين في ختام زيارته لمدينة تعز أنه «للاسف الوضع سيء وكارثي وخصوصا في بعض المناحي وأبرزها الجانب الصحي مما استدعى مضاعفة الميزانية لمواجهة الظروف الظروف الصعبة».

وأضاف «ان الصليب الأحمر الدولي ينفذ في اليمن برامج عدة وتعد العمليات في اليمن ثاني أكبر عمليات للصليب الأحمر في العالم وهذا دليل الأوضاع الإنسانية السيئة والصعبة «.

وأكد مولر أن «هناك أطراف تعمل على تأخير وعرقلة عمل لجنة الصليب الأحمر وأن برامج العمل ليست مجرد تصريحات وإنما تطبق على أرض الواقع».

وقال «كانت زيارتي الأولى لمدينة تعز عام 2015 وها أنذا أزورها مرة أخرى هذا العام وهناك أضرار كبيرة وقد شاهدنا آثار الحرب على المستشفيات والعاملين فيها جراء القصف والتقينا الكثير من الأشخاص والعائلات التي تعرضت للأضرار وسببت لهم الحرب معاناة كبيرة وواقعهم سيء للغاية».

مشيرا إلى أنه يأمل أن تعمل لجنة الصليب الأحمر مع بقية المنظمات الإقليمية والدولية لعمل إصلاحات ودعم برامج مساعدات للمتضررين وتخفيف معاناتهم. مؤكدا أن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتزم تنفيذ مشاريع يستفيد منها المهجرون من منازلهم حاليا ومستقبلا. وقال «أكدن الكثير من العائلات حاجتها لإعادة أبنائها إلى المدارس والعلاج في المستشفيات وسنقدم الدعم الاقتصادي للفئات المتضررة».

وذكر أنه زار مدينة عدن قبل زيارته لمدينة تعز وسيزور أيضا مدينة صنعاء وقال «اليمن هدف مهم للصليب الأحمر وبسبب الظروف المتفاقمة تم مضاعفة الميزانية لدعم مشاريع تخدم المواطنين اليمنيين وتخفف جزء من الكارثة التي يمر بها أبناء الشعب اليمني».

وذكر أن لجنة الصليب الاحمر تسعى إلى الاسهام في مواجهة انتشار وباء الكوليرا في اليمن وقال في هذا الصدد «إننا قررنا زيادة الدعم والاستجابة لدعم برامج مواجهة الكوليرا وأن زيارتي لليمن تهدف إلى الحديث مع جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي ولايمكن أن تستمر الأوضاع السيئة ولابد أن تتغير». في غضون ذلك التقى رئيس الوزارء أحمد عبيد بن دغر أمس في العاصمة المؤقتة عدن رؤساء المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة الذين يزورون اليمن حاليا، في إطار اهتمامهم بالوضع الإنساني في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية أن بن دغر التقى أمس بعدن كل من مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي ديفيد بيسلي الذين يزورون اليمن حالياً لتنظيم جهود المساعدات الاغاثية والإنسانية والصحية.

ونسبت إلى رئيس الوزراء اليمني قوله انه يأمل في أن تسهم هذه الزيارة في «تخفيف معاناة والآم اليمنيين جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وعلي صالح على الدولة والسلطة الشرعية». وأشاد بدعم المنظمات الدولية في اليمن في المجال الإغاثي والإنساني ومواجهة جائحة الإسهالات الحادة والكوليرا وغيرها من المساعدات التي قدمتها منظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات وخاصة الصحية والغذائية.

وشدد على ضرورة نقل مكاتب المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون وصالح إلى العاصمة المؤقتة عدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية «لكي تعمل بكل حرية وسهولة لنقل المساعدات الاغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء». مؤكداً أن «الحكومة ستقدم الدعم لتلك المنظمات للقيام بعملها بكل مسئولية وشفافية وحيادية». مؤكدا ان «الحكومة شريكة مع الأمم المتحدة في جهودها لتخفيف آثار الإنقلاب على الشعب اليمني».

واضاف رئيس الوزراء اليمني «صرفنا المرتبات في جميع المحافظات المحررة وأرسلنا بعض المرتبات إلى المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابين استشعاراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه جميع المواطنين وعملنا على توفير بعض الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة وطالبنا الأمم المتحدة بالضغط على المليشيا الانقلابية بتوريد الايرادات للبنك المركزي لكي نستمر في صرف المرتبات لجميع الموظفين دون استثناء ولكن للاسف قوبل مقترحنا بالرفض، بل وسخرت ايرادات المناطق التي تحت سيطرتها والمقدرة بـ 681 مليار ريال يمني لصالح ما يسمى المجهود الحربي وهو ما يكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة لمدة تسعة اشهر على الأقل».

وحمل رئيس الوزراء الميليشيا الانقلابية (الحوثي/صالح) مسؤولية تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة في مختلف المحافظات نتيجة ممارساتها اللا مسؤولة وعدم التعامل معها بكل جدية.