﻿تيار رئيس الحكومة اللبنانية يرفض إضفاء شرعية على حروب «حزب الله»

بيروت- «القدس العربي»: رد تيار «المستقبل» بزعامة سعد الحريري، في لبنان، أمس الإثنين، على منتقدي موقفه من معركة عرسال التي يخوضها «حزب الله»، ضد تنظيمي»الدولة الإسلامية» و»هيئة تحرير الشام» «النصرة» سابقاً.

وانتقد التيار، في بيان، ما سمّاها «أبواق السفاهة والتحريض والتخوين الموالية لحزب الله «، مضيفاً : «اذا كانت هذه الابواق تعتبر المعارك الدائرة في جرود السلسلة الشرقية، فرصةً لاضفاء الشرعية الوطنية على مشاركة الحزب في الحرب السورية، وسائر الحروب التي يشارك فيها في لبنان والخارج، فإننا في تيار المستقبل لن نقع في هذه الخطيئة الوطنية، مهما بلغ حجم التهديدات والرسائل المكتوبة والمتلفزة التي تهدّد المعترضين على سياسات حزب الله بالقتل والابادة والملاحقة».

وأسف التيار لـ «تلك الدونية في مقاربة الاعتراض السياسي على زج لبنان بالحرب السورية»، مؤكداً «على موقفه المبدئي الذي لا تراجع عنه، وتمسكه باعتبار الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، الاداة الحصرية للدفاع عن لبنان واللبنانيين وحماية الحدود».

وذكر أن موقفه «من التنظيمات الإرهابية بكل اشكالها وولاءاتها العقائدية، هو موقف قاطع ومحسوم، ونرفض أن يكون محل تشكيك أو تساؤل من أي جهة، مهما بلغت مكانتها». وتابع : «الإرهاب آفة تهدد لبنان والمجتمعات العربية والإسلامية، وعبء كبير على الاستقرار، يجب اقتلاعه من الجذور. لكننا من موقع مسؤوليتنا الوطنية، نرفض أن يتخذ الآخرون من محاربة الاٍرهاب، سبيلاً لتجاوز الدولة ومؤسساتها الدستورية ووسيلة لتبرير المشاركة في الحروب الأهلية العربية، أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وتنظيم الخلايا التي تهدد أمنها وسلامها».

واختتم البيان: «إن تيار المستقبل الذي يحزن لسقوط العديد من الشباب اللبناني في آتون حروب، وظيفتها تقديم الخدمات للمحور الإيراني – السوري، يجدد الدعوة إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الشرعية، وتفويت الفرص على المصطادين في المياه العكرة ، واللاهثين وراء تمنيات لن تتحقق».

وكان عدد من القوى الموالية لحزب الله انتقد موقف تيار المستقبل حيال معركة عرسال، إذ قال رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، أن «مشاركة حزب الله في الحرب على الإرهاب ليست بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من الماضي». وواصل : «لو كنتم صادقين في أقوالكم لما قبلتم أن يعود سعد الحريري رئيساً للحكومة بموافقة حزب الله كفى نفاقاً فالسنّة في لبنان فقدوا الأمل بكم».

وأضاف: «ليس هناك في لبنان والأمة بوق مشبعٌ بالعمالة والوقاحة والخيانة أكثر منك يا فؤاد السنيورة ومن أزلامك في الكتلة»، على حد تعبيره.

كذلك، استغرب «لقاء سيدة الجبل» الذي يضم مسيحيين معارضين لـ «حزب الله» من «خضوع أحزاب السلطة لإرادة حزب الله».

وأكد أن «هذا الخضوع لإرادة حزب الله»مقابل مكاسب خاصة لا يعطي هذا الحزب شرعية للأعمال العسكرية التي يُقدم عليها داخل لبنان وخارجه، كما أن التضليل الإعلامي الذي يمارَس على الرأي العام من خلال تقديم الحزب على أنه حامي لبنان ويضحّي من أجله، بهدف استثمار تضحياته لاحقاً بمكاسب سلطوية، لا يعطيه شرعية شعبية أيضاً!».

وتابع: «صار في لبنان اليوم جيشان – على غرار ما في إيران والعراق – وذلك بإقرار الجميع، ودولة رسمية تابعة لدولة غير شرعية خلافاً لكل الأصول والأعراف. كما أن انهيار هيبة الدولة لمصلحة ميليشيا «حزب الله» ينسف الشراكة الوطنية ويضع لبنان على حافة الحرب الأهلية».

ودعا «كل الأحزاب المشاركة في السلطة، وقبل فوات الاوان، إلى المطالبة بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع سوريا بمؤازرة قوات دولية كما يتيح القرار1701، ويحمّل أهل السلطة تداعيات ما يجري من احداث على وحدة اللبنانيين وعلى قرارهم، إنهم مسؤولون عن خراب لبنان امام الله والتاريخ».

وكان لافتاً أن بعض القنوات التلفزيونية، بينها قنوات كانت محسوبة على فريق 14 آذار، المعارض لـ «حزب الله»، اعتمدت لغة جديدة في حديثها عن قتال الأخير في سوريا ووصفته للمرة الأولى بـ»المقاومة اللبنانية».