﻿ثوري فتح يدعو لاستمرار «المقاومة الشعبية» وحماس تؤكد: الاحتلال لن ينجح في إخماد الثورة

غزة ـ «القدس العربي»: تواصلت التنديدات الفلسطينية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت مدينة القدس والمسجد الأقصى، وأكد المجلس الثوري لحركة فتح، على قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة، بدعم «المقاومة الشعبية» واستمرار الاشتباك السياسي مع الاحتلال. وأكد عقب اجتماع لأعضائه في الضفة الغربية، على ما ورد في اجتماع القيادة الفلسطينية وخطاب الرئيس محمود عباس الأخير، الذي أكد على التمسك بالأرض والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعا فيه المجتمع الدولي لإنفاذ قراراته بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه ودولته وعاصمته.

وشدد المجلس الثوري، في بيان له على ضرورة تضافر «الجهد الوطني» مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ودعوة حركة حماس لـ «التقاط هذا التوقيت الوطني والوحدة الجماهيرية دفاعا عن الأرض والمقدسات، للتجاوب مع مبادرة سيادة الرئيس لاستعادة وحدتنا الوطنية».

وأكد على خيار «المقاومة الشعبية وتصعيدها ميدانيا»، واستمرار «الاشتباك السياسي والإعلامي» مع قوة الاحتلال حتى تتحقق الأهداف الوطنية. وقرر البقاء في حالة «انعقاد دائم» لمتابعة الدفاع عن الأقصى والقدس والمشاركة والمتابعة أولا بأول، واعتماد آلية متابعة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس واللجنة المركزية.

واعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن الاحتلال لن يتمكن من «إخماد ثورة الشعب الفلسطيني»، ومواجهة مخططاته وحربه الدينية في القدس و المسجد الأقصى، من خلال حملات «الاعتقالات المسعورة» التي يشنها ضد كوادرها وقياداتها في الضفة الغربية. وأكد أن حماس ومعها كل الشعب الفلسطيني «ستواصل إسنادها لهذه الانتفاضة ودعمها للمرابطين والمرابطات على بوابات المسجد الأقصى وباحاته»، مشدداً على أن هذه الحملات «لن تفلح في كسر إرادة الشباب الفلسطيني الثائر نصرة للأقصى المبارك». وأضاف أن سياسة الاعتقالات التي يلجأ إليها الاحتلال بعد عجزه عن مواجهة الشعب الفلسطيني «ستزيدنا تمسكاً بخيار المقاومة للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته».

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن المقاومة «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في القدس»، مشيرا إلى أنه «سيكون لها قول آخر وستلقنه درساً تلو الآخر». وأشار إلى أن صمت المقاومة «ليس ضعفاً وستفاجىء به العدو وستعيد الاعتبار للقدس ولأهل القدس»، محذراً الاحتلال من أنه «سيدفع الفاتورة غالية على أيدي مجاهدي سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية نتيجة أفعاله الإجرامية في المسجد الأقصى».

وجاءت تصريحات البطش خلال مهرجان تأبين لأحد عناصر سرايا الجناح العسكري لفصيله، حيث قال إن «فلسطين تخوض اليوم معركة ضد المحتل الصهيوني في القدس، رغم ما يسود الساحة الفلسطينية من انقسام». ودعا الرئيس عباس الذي أعلن وقف الاتصال مع إسرائيل لـ «استكمال الطريق بتحقيق الوحدة الوطنية، والتراجع عن الاعتراف بالكيان، وسحب أوسلو من التداول، والعودة لبناء مشروع وطني واحد وباستراتيجية واحدة». وشدد على أن «معركة الدفاع عن القدس مستمرة ولا يمكن أن تغيب المقاومة طالما وجد الاحتلال، وأن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن ينهزم، وأن مقاومة فلسطين ستبقى مستمرة حتى زوال الاحتلال، وتطهير أرضنا من عفنه قريباً رغم ما يعانيه شعبنا من شدة، وتخلي زعماء العرب عن نصرة فلسطين وبيت المقدس».

وفي قطاع غزة خرج العديد من المسيرات الجماهيرية الرافضة للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المسجد الأقصى، كان من بينها تظاهرات توجهت إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية، حيث جرى رشق جنود الاحتلال بالحجارة.