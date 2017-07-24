﻿فتح ترفض بيان «الرباعية» لمساواته بين الضحية والجلاد

رام الله – «القدس الغربي»: رفضت حركة فتح بيان اللجنة الرباعية الدولية، حول الأوضاع الراهنة التي تعيشها مدينة القدس والمسجد الأقصى، وقالت إن هذه اللجنة المختصة بمتابعة قضية الصراع في الشرق الأوسط، ساوت بين القاتل والمقتول. وعبر أمين سر الجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب عن استياء حركته من بيان الرباعية، حيث قال إنها «ساوت فيه بين الضحية والجلاد».

وقال إن الرباعية الدولية غيرت في بيانها مفهوم إبقاء الوضع على ما كان عليه في المسجد الأقصى وباحاته. وأكد أن الوضع القائم منذ عام 67 لا يسمح بدخول المستوطنين واليهود للمسجد الأقصى وباحاته المقدسة في أي وقت كان»، على اعتبار أنه مكان مقدس للمسلمين فقط.

ورحب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته بعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في القدس، ودعاه إلى تنفيذ القرار2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بإزالة كل المعيقات أمام المصلين لدخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، خاصة البوابات الإلكترونية وكافة الإجراءات الأمنية وغيرها التي اتخذتها مؤخرا، والتأكيد أيضا على عدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ودعا في الوقت نفسه مجلس الأمن الى تقديم ضمانات دولية لعدم تكرار ذلك تحت أي حجة كانت، وإدانة الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات والقانون الدوليين، مؤكدا أن الحل الجذري للمشكلة القائمة يكمن في تنفيذ القانون والقرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، «وليس دعوة الأطراف لضبط النفس والمساواة بين الضحية والجلاد وتغيير ركائز الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك».

وكانت اللجنة الرباعية التي تضم «الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة» قد دعت في بيان لها حول الأوضاع المتطورة في القدس، جميع الأطراف المعنيين بالوضع في القدس إلى «ضبط النفس لأقصى حد»، بعد التوتر الذي شهدته المدينة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.