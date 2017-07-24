﻿سلطات الاحتلال تواصل تقييد عبادة المسلمين في الأقصى ومبعوث ترامب في مهمة تهدئة وسط خلافات في إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تستهدف تضييق العبادة على المصلين المسلمين في المسجد الأقصى وعلى أهالي مدينة القدس، بعد وضع «البوابات الإلكترونية»، في وقت بقيت الخلافات الإسرائيلية بين أركان حكومة بنيامين نتنياهو تراوح مكانها، بعد فشل اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وذلك مع وصول المبعوث الأمريكي للمنطقة جيسون غرينبلات، في مسعى لإنهاء الخلاف المتفاقم.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطرد وإبعاد موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وعشرات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب «الحي الأفريقي»، المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر. وطلبت من المعتصمين عدم الوجود في الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

ولم تمنع عملية الإبعاد الإسرائيلية المحتجين من إكمال اعتصامهم، حيث واصل موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية، أمس الإثنين، هذا الاعتصام في شارع الواد، في النقطة المؤدية إلى المسجد الأقصى. وشهد الاعتصام انضمام الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار المقدسة، رغم القيود الإسرائيلية، وقال مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ عزام الخطيب «إن موقفنا كأوقاف واضح لا لبس فيه ولا غموض». وأضاف «ممنوع الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال الحواجز الإلكترونية، لا حارس ولا موظف».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ«القمع الهمجي» الذي تقوم به قوات الاحتلال، للاعتصامات السلمية التي ينظمها المواطنون المقدسيون على مقربة من الحرم القدسي، للمطالبة برفع الحصار عن المسجد الأقصى.

يشار إلى أن موظفي الأوقاف الإسلامية وعدد كبير من سكان المدينة ينفذون الاعتصام منذ أكثر من أسبوع، رفضا لإجراءات الاحتلال الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والمتمثلة في وضع البوابات الإلكترونية، وتضييق حرية العبادة على المسلمين. وجددت المرجعيات الدينية والوطنية والأهلية في مدينة القدس المحتلة، تمسكها بموقفها الموحد الرافض لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس في مكتب القائم بأعمال قاضي قضاة القدس الشيخ واصف البكري.

ورفض موظفو الأوقاف منذ اليوم الأول المرور عبر «البوابات الإلكترونية» والخضوع للتفتيش من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. ويؤدي سكان مدينة القدس الذين يرفضون الدخول عبر البوابات الصلوات في شوارع مدينة القدس، رفضا لهذه الإجراءات، التي فجرت موجة غضب شديدة في المناطق الفلسطينية، تمثلت في اندلاع مواجهات الجمعة الماضية، أدت إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة المئات بجروح.

وأمس اقتحم نحو 300 عنصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، وكان من بينهم قائد الشرطة روني الشيخ، من باب الأسباط برفقة عدد من كبار ضباط الشرطة. واندلعت عدة مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، نصرة لمدينة القدس، أسفرت عن وقوع إصابات.

وشهدت مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص تصعيدا كبيرة للاحتلال، منذ يوم 14 من الشهر الجاري، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، في أعقاب عملية اطلاق نار أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، ومقتل شرطيين إسرائيليين.

واستغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية، لنصب البوابات الالكتروتية لتتبعها أول من أمس بكاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، وعددا من أبناء الضفة، في محاولة منها لوقف التظاهرات الغاضبة، فداهمت أمس عدة مناطق متفرقة في الضفة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم والد أحد شهداء «جمعة الغضب»، وسيدتان وكاتب فلسطيني من مدينة الخليل جنوب الضفة. واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة القدس حسن أبو غنام والد الشهيد محمد، الذي قضى الجمعة الماضية في أحداث المواجهات التي عرفت باسم «جمعة الغضب والنفير» لنصرة الأقصى.

جاء ذلك فيما استمر فيه الخلاف الإسرائيلي داخل أركان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، حول موضوع البوابات الإلكترونية، وقرر المجلس الاجتماع الاثنين مرة أخرى، بسبب الخلافات الحادة التي شهدها الاجتماع الذي جرى ليل الأحد بشأن مصير البوابات. وذكرت تقارير إسرائيلية أن الاجتماع الوزاري الإسرائيلي المصغر استمر نحو ست ساعات متواصلة دون الخروج بنتائج، وأنه بسبب ذلك تقرر إجراء مزيد من المناقشات أمس الإثنين، حول الأزمة في المسجد الأقصى والبحث عن بدائل للبوابات الإلكترونية.

وفي إسرائيل وبسبب تصاعد حدة المواجهات بعد القيود الإسرائيلية في مدينة القدس، خرجت دعوات من وزراء وقيادات في الجيش بإزالة البوابات الإلكترونية، والبحث عن بدائل أخرى. وكشف النقاب مجددا عن اتصالات مباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن، وغير مباشرة مع دول خليجية، تدفع باتجاه إيجاد حل بديل مقبول لدى الدول العربية والإسلامية.

ووفقا لمصادر إسرائيلية تحدثت للقناة الإسرائيلية العاشرة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استخدم ليل الأحد خلال الاجتماع «لهجة حادة» اتجاه مواقف وزراء «الكابينت» في الإعلام وعدم التصرف بمسؤولية وحذر اتجاه القضايا الأمنية الحساسة.

وقال المصدر إن «حلفاء نتنياهو» في الائتلاف الحكومي، بينهم نفتالي بينيت وآخرون، يعارضون أي رضوخ من قبل إسرائيل لأي جهة كانت بشأن البوابات الإلكترونية أو غيرها من الإجراءات الأمنية المتبعة في الأقصى.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس شدد مساء أول من أمس الأحد، مجددا على رفضه لـ»البوابات الإلكترونية»، وقال «لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك». وأضاف في كلمة له حلال استقباله علماء دين «عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم»، مؤكدا أن الأمور «ستكون صعبة جدا». وفي إطار إنهاء التوتر القائم، خاصة بعد قرار الرئيس عباس وقف كل أشكال الاتصال مع إسرائيل، بعثت الإدارة الأمريكية مبعوثها للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، يوم أمس إلى المنطقة بغرض الوساطة من أجل التهدئة والمساعدة في حل التوتر. ومن المقرر أن يجتمع المسؤول الأمريكي مع مسؤولين من الطرفين، ضمن مساعيه الرامية لإنهاء الخلاف.

وسبق وصول غرينبلات، قيام كل من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، والسفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، والقنصل الأمريكي في القدس، دون بلوم بإجراء اتصالات مع الأطراف من أجل تهدئة المواقف. غير ان محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قال لـ «القدس العربي»، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ «مواقف ذات معنى» بخصوص ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.