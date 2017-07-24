﻿قاضي «تيران وصنافير» لـ «السيسي»: قرارك باستبعادي من رئاسة مجلس الدولة سابقة لم تحدث منذ 70 عاما

القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، صاحب أول حكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، بتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلما من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية أبو العزم.

وعبر في تظلمه عن تعرضه للظلم جراء صدور ذلك القرار المشار إليه قائلاً إن «القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب».

وأضاف: «تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حقا لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».

وتابع: «قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيًا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على 70 عامًا، دون مبرر واضح أو مقتضى مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة، و قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره الشعب المصري».

وتحدث الدكروري فى تظلمه عن نفسه قائلاً: «تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذته من فوق المنصة واتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها».

واشار إلى أن «القاضي مقيد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق وكل حكم يصدره القاضي ليس رأيا شخصيا أو رؤية خاصة وإنما بعد مداولة بين جميع القضاة في المحكمة بما تضفي على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة».

ومن المنتظر أن يقيم الدكروري، طعنا أمام دائرة طلبات رجال القضاء على ذلك القرار.