﻿شباب الإخوان: أجهزة الأمن المصرية قتلت 100 من أبناء الحركة الإسلامية خلال شهور

القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدر المكتب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، المعبر عن تيار الشباب، بياناً اتهم فيه وزارة الداخلية المصرية بمقتل 8 من الشباب بزعم انتمائهم لحركة «حسم».

وقالت المكتب العام، في بيانه:»تؤكّد جماعةُ الإخوان المسلمين أنّ الحملةَ المَسعورةَ من أجهزة الأمن المصرية؛ لاستهداف شباب الحركة الإسلامية في مصر بالقتل والتصفية خارج إطار القانون ومن دون أي محاكمات هي حملةٌ تتمّ بمباركة وبضوءٍ أخضر أمريكي صهيوني لاقتلاع الحركة الإسلامية من جذورها».

وأضاف تيار الشباب: «لقد قامت أجهزة الأمن بتصفية ما يزيد على 001 شابٍ من أبناء الحركة الإسلامية خلال شهورٍ بادّعاءاتٍ واهيةٍ أنّ تصفيتهم تمّت خلال اشتباكات، من دون إصابةٍ واحدةٍ بين صفوف قوات الأمن».

وتابع: «يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه أجهزةُ الأمن في كل الاشتباكات الميدانية أمام الحركات المُسلّحة في سيناء وفي صعيد مصر وفي كافة المواجهات، وجرى استهداف الكمائن في وَضح النهار والاستيلاء على أسلحتهم في شكلٍ مُهينٍ لأي جهازٍ أمنيٍّ، ولا تملك اجهزة الأمن في المقابل إلا تصفية حساباته مع شباب الحركة الإسلامية العُزل من السلاح، بالقبض عليهم وإخفائهم قسرياً ثم إعلان تصفيتهم».

وانتقد المكتب العام في بيانه، «الصَّمتَ المحليّ والدوليّ إزاء ما وصفه بجرائم القتل الجماعي، رغم تمكُّن المراكز الحقوقية من توثيق اعتقال الانقلاب للشباب قبل إعلان قتلهم بأيام وهو مشاركةٌ من المجتمع الدولي لجرائم الانقلاب بالصّمت والتجاهل».

وزاد: «تُؤكّد جماعة «الإخوان المسلمين» أنّ دماء أبنائها الأبرياء لن تضيع هباءً، ومهما طال الظلمُ فسيأتي يومٌ للقصاص العادل لأرواح شهداء الغدر والخيانة والخِسّة، وإننا إذ نُحمّل النظامَ الانقلابي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إذا ما آلَت العواقبُ إلى ما لا يُحمَد من ردّة الفعل للمجتمع والثوار، وعندها لن يُسمَع لصوت أحدٍ».

من جانبه، قال طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين : «رسالتكم الدموية عبر استمرار قتل الشباب الأبرياء الثابت حقوقيا اختفاؤهم قسريا، وعبر أحكام الإعدام الجائرة والتنكيل بالقيادات داخل السجون، ستنقلب وبالا عليكم إن شاء الله، وغدا يصلكم رد الشعب مزلزلا، لتجدوا أنفسكم أمام القصاص في دولة العدل والحرية، وقد وصلكم جانب من ذلك من أهالي جزيرة الوراق».

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت أمس الأول، مقتل 8 من أعضاء حركة «حسم» خلال مواجهات في صحراء محافظة الفيوم، وهو ما نفته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مؤكدة أن الثمانية جرى القبض عليهم قبل ما يزيد عن 10 أيام من إعلان مقتلهم، وجرى إخفاؤهم قسريا، متهمة وزارة الداخلية بتصفية الشبان.

وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه بتورطهم بارتكاب الهجوم الذي استهدف سيارة شرطة في مدينة البدرشين في محافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الشرطة.

وذكر مصدر أمني أن قوة أمنية داهمت شقة في بولاق الدكرور، وألقت القبض على المشتبه بهم وبحوزتهم أسلحة نارية، ودراجتان بخاريتان.

وكانت سيارة شرطة تعرضت لهجوم مسلح من جانب 3 أشخاص أمام قرية أبو صير في البدرشين، مما أسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة، وفر المتهمون هاربين بواسطة دراجة بخارية.