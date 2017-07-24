﻿«مؤتمر الشباب»: حضر السيسي وغاب المعارضون ونواب الإسكندرية

القاهرة ـ « القدس العربي»: وسط غياب شباب أحزاب المعارضة، وإجراءات أمنية مشددة شهدتها مدينة الإسكندرية المصرية، انطلق، أمس الإثنين، مؤتمر الشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستمر لمدة يومين.

وعلى خلاف العادة استبعدت إدارة المؤتمر، نواب محافظة الإسكندرية التي تستضيف المؤتمر على مدار يومين، وتقدم النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية بسؤال للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لمعرفة أسباب استبعاده و عدد من نواب المحافظة من حضور فعاليات مؤتمر الشباب.

وقال: «هناك سؤال يشغل تفكيري وأحتاج ردًا عليه من فضلكم، هل نحن محجوبون عن سيادة رئيس الجمهورية أم هو المحجوب عنا، أو بمعنى آخر هل عدم دعوتنا لحضور مؤتمر الشباب في الإسكندرية لكون هناك من يتدخل متبرعا ليحول بيننا وبين سيادة الرئيس، على أساس هم من يعرفون مصلحة الوطن ونحن عكس ذلك».

وعقدت أمس جلسة بعنوان «اسأل الرئيس» أجاب خلالها السيسي عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطني للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد العزيز الفضالي، أمين شباب حزب تيار «الكرامة» وعضو المكتب السياسي للحزب المنضوي تحت راية «التيار الديمقراطي» الذي يمثل جبهة المعارضة المصرية، إن «شباب الحزب لم يتلقوا دعوة لحضور مؤتمر الشباب في الاسكندرية وما سبقه من مؤتمرات الشباب في المحافظات، منذ رفض مكتب شباب الحزب المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ»، مؤكدا أن «رفض المشاركة كان سيكون رد شباب الحزب في مؤتمر الاسكندرية لو كانت قد وجهت الدعوة لهم».

وأشار إلى «تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعدام الأخذ بمعايير الحوار ومصادرة الحريات واعتقال الشباب ومطاردتهم بسبب دفاعهم عن الثوابت الوطنية المصرية أسباب كافية لرفض المشاركة في هذه المؤتمرات، التي لا تعبر عن واقع رفض الشباب المصري لما آلت إليه طموحاته وآماله في التغيير، والمضي قدما لمجتمع العدل والكفاية والديمقراطية والاستقلال، خاصة في ظل تزييف الصورة التي تبثها تلك المؤتمرات للخارج، ومحاولات النظام المستمرة لتصدير صورة غير حقيقية عن الوضع المأساوي الذي أصبح حاجزا راسخا بين النظام وبين أصوات الشباب».

وتساءل أمين شباب حزب تيار الكرامة عن «أسباب تغييب أصوات المعارضة الشبابية عن لقاءات الرئيس ومؤسساته، ومحاولات النظام المستمرة لتصدير صورة اصطفاف شبابي معه، في الوقت الذي ينتهك فيه النظام حرية الشباب وحقهم في الحياة بحملات الاعتقالات والتشويه والحبس الاحتياطي وتلفيق التهم والمطاردات الليلية حيث عودة زوار الفجر لاقتحام منازل الشباب».

وأضاف : «هل يعقل أن تتقدم دولة في ظل تحجيم معارضتها وتخوينها ويعتدى عليها ولا يستمع لنصائحها وإرشاداتها ورؤيتها».

وتساءل: «كيف يمكن أن نحضر مؤتمرات للرئيس وهناك ثلاثة شبان من أعضاء الحزب في المنوفية ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من شهر بسبب دفاعهم عن مصرية تيران وصنافير، حيث تم تلفيق تهم كيدية ظالمة لهم، في الوقت الذي يواجه فيه عشرات من شباب الحزب إمكانية الحكم بالسجن علي ذمة محاكمتهم بالدفاع عن تيران وصنافير بعد إخلاء سبيلهم بكفالات باهظة».

وأكد أن «لجنة العفو التي تم تشكيلها في مؤتمر شرم الشيخ لم تفرج عن رموز الشباب المشاركة في ثورة 25 يناير و 30 يونيو الذين كانوا سببا رئيسيا في وصول الرئيس السيسي للسلطة، وأن من جرى الإفراج عنهم من المحسوبين على شباب الثورة كانوا على أعتاب الإفراج الرسمي القانوني بسبب انتهاء مدة حبسهم».

وأشار إلى أن «مؤسسة الرئاسة امتنعت عن دعوة النائب الإسكندري هيثم الحريري لحضور مؤتمر الشباب على خلاف العادة التي انتهجتها في مختلف محافظات مصر، إضافة إلى تجاهل انتمائه لفئة الشباب وتعبيره عنهم، تخوفا من مواجهته للرئيس بسبب حملات الاعتقال الشبابية والتفريط بالأرض المصرية وموقفه المخزي من القضية الفلسطينية وحصار الأقصى وتداعيات صفقة القرن ومجازر التعدي على جزيرة الوراق».

وأعتبر أن «تجاهل توجيه دعوة للحريري مساو لتجاهل توجيه الدعوة للأصوات الشبابية المعارضة».

وطالب «الأحزاب والقوى الشبابية والسياسية بسرعة التكتل في جبهة وطنية واحده تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح توافقي قادر على الوصول للسلطة عبر الالتحام بالجماهير والتعبير عنهم وتفعيل البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي لا تطال الفقراء والمطحونين، بل تنتصر لهم وتعلي من قدرهم وتؤسس لحياة آدمية كريمة آمنة لهم».

أما يحيى الجعفري، القيادي الشاب في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المنضوي تحت راية التيار الديمقراطي، فأكد أن «مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتقد لأي أهداف معلنة او برامج محددة، ويبدو الأمر وكأنه مجرد حوار كرنفالي احتفالي و ليس مؤتمراً تنتج عنه توصيات ملزمة للسلطة السياسية».

وأضاف «الشباب في مصر يعاني الفقر نتيجة للسياسة الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم المنحازة للأقلية في مواجهة الأكثرية، والمؤتمر نفسه منحاز، فقد دعا شباب رجال الأعمال ولم يدع شباب العمال والفلاحين».

وتابع الجعفري:»الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية بعد المؤتمر لا تنم عن حسن نية ولا تفتح مجالا سياسيا للمشاركة الفاعلة للشباب في الحياة السياسية، بل على العكس كأن حديثا لم يكن، وكأن مؤتمرا لم يكن واستمرت حالات الحبس في قضايا الرأي»، مؤكدا أن «السلطة في مصر لا تسعى لتمكين الشباب».