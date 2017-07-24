﻿قوات روسية تنتشر في درعا والقنيطرة والسويداء لمراقبة وقف إطلاق النار

حلب – «القدس العربي»: أعلن الجيش الروسي، أمس الإثنين، نشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية على طول منطقتين يشملهما خفض التصعيد في سوريا في جنوب غرب البلاد، وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق، لمراقبة التزام الهدنة.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الاركان، في مؤتمر صحافي في موسكو: «لضمان احترام وقف اطلاق النار، أقامت الشرطة العسكرية الروسية مركزي تدقيق وعشرة مراكز مراقبة»، على طول حدود منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا.

وأوضح «أن القوات الروسية انتشرت الجمعة والسبت الفائتين في هذه المنطقة حيث محافظات درعا والقنيطرة والسويداء».

وأُقيم أيضاً مركز تدقيق وأربعة مراكز مراقبة في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وأضاف رودسكوي: « أن هذه الاجراءات ستتيح استمرار وقف اطلاق النار وضمان وصول القوافل الانسانية من دون معوقات وعودة اللاجئين والنازحين».

وأكد أن روسيا أبلغت «مسبقاً» الأميركيين والاردنيين والاسرائيليين بنشر قواتها في جنوب غرب سوريا.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ان اقامة مناطق خفض التصعيد تشكل «مثالاً ملموساً»، يثبت أن موسكو وواشنطن «تعملان معاً وتجدان حلولاً» لتسوية النزاع السوري.

وقال ناشطون في محافظة السويداء جنوب سوريا، إن قوات روسية بدأت بالانتشار منذ أيام في غرب المحافظة.

وأكد عضو شبكة السويداء24 الملقب بـ»أبو ريان المعروفي»: وصول قوات روسية مزودة باسلحة خفيفة ومناظير وأجهزة اتصالات إلى محافظة السويداء بمرافقة سيارات تتبع للمليشيات الموالية للنظام في المحافظة، حيث تمركزت هذه القوات في قرية برد الواقعة جنوب غرب السويداء المتاخمة لمدينة بصرى الشام بريف درعا الجنوبي الشرقي».

وأضاف لـ «القدس العربي»: أن «العناصر الروس تمركزوا في أحد اﻷبنية العالية التي كان يتمركز فيها الجيش السوري سابقا في القرية، ورفعوا علماً روسياً على المبنى، حيث يرجح أنهم سيراقبون وقف إطلاق النار في المنطقة، خصوصا أن المنطقة كانت تشهد عمليات فعل ورد فعل بشكل مستمر بين قوات النظام التي تتخذ من القرية مقراً لقواتها، وبين فصائل المعارضة المتواجدة في ريف درعا الجنوبي الشرقي».

وأشار المعروفي إلى أن «قرية برد من أصغر قرى المحافظة، وكان يقطنها حوالي 1500 نسمة من الدروز والعشائر قبل نزوح قسم كبير من سكانها جراء تعرضها لسقوط قذائف الهاون التي أودت بحياة عشرات المدنيين خلال السنوات الماضية، بينما لا يزال حوالي 300 مواطن يقطنها حتى هذا اليوم.»

من جهته رأى الكاتب والناشط السياسي ناصر الحريري، أن «روسيا دولة احتلال وعدو لدود و ظاهر، حيث تتمسك حتى الآن ببقاء الأسد على رأس السلطة، وبالتالي فإن نشر قواتها بالاتفاق مع المعارضة سيكون لصالح تثبيت نظام الأسد أو إعادة إنتاج النظام حتى لو اضطروا في النهاية أن يرضخوا لبعض المطالب الدولية بإزاحة الأسد مع الحفاظ على المؤسسة الأمنية و العسكرية».

وأضاف في لقاء مع «القدس العربي»، أن «اتفاق مناطق تخفيف التوتر يتضمن انتشار قوات روسية وأمريكية وأردنية في المناطق المحررة فقط مع برنامج يهدف لسحب السلاح من الثوار، بمساعدة من وصفهم بفصائل عملاء الذين سيكونون على استعداد لسد الفراغ والتعاون مع جيش الأسد لمحاربة الفصائل الرافضة للاتفاق والفصائل المتشددة حسب توصيفهم، مما يعني بالضبط وأد الثورة والتصالح مع النظام العودة إلى أحضان الأسد».

وحسب الحريري فإن «كل الاتفاقيات التي تمت مع المعارضة من دون أخذ رأي الثوار فيها، هي اتفاقيات على المحاصصة واقتسام السلطة بين معارضة لا تمثل صوت الشارع السوري وببن عصابات الأسد، ضاربة بعرض الحائط كل التضحيات التي قدمها الشعب السوري من أجل التخلص من نظام الأسد و تحرير سوريا من الاحتلال».

يذكر أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن كانت قد أعلنت في التاسع من شهر تموز/ يونيو الجاري، عن اتفاق وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في حين سيكون على عاتق الشرطة العسكرية الروسية بالتنسيق مع الأردنيين والأميركيين مراقبة وقف إطلاق النار في تلك المناطق، وفق ما أعلنه مسؤولون من الدول الثلاث.

في الموازاة، ورغم إعلانه الهدنة في الغوطة الشرقية بريف دمشق من جانب واحد، يواصل النظام السوري استهداف تلك المناطق الخاضعة لاتفاق خفض التوتر.

وحسب معلومات أكدها عمار أحمد عضو اللجنة التنسيقية المحلية في بلدة عين ترما، فإنّ مقاتلات تابعة للنظام السوري أغارت أمس الاثنين على بلدتي عين ترما والنشابية.

وأضاف أنّ النظام يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، وأنّ القصف الجوي أسفر عن جرح عدد كبير من الأهالي وتدمير بعض الأبنية في البلدتين.

وقال خضر أبو سمرا قيادي في الجيش السوري الحر ببلدة عين ترما، إنّ قوات النظام كثّفت غاراتها على مواقع قوات الحر في خطوط المواجهة منذ 4 أيام، وأنّ النظام يسعى لفرض سيطرته على عين ترما وحي جوبر الدمشقي.

وأشار أبو سمرا إلى أنّ قوات المعارضة استطاعت صد كافة الهجمات التي تنفذها قوات النظام السوري.

وأكّد أنّ النظام السوري لم يوقف هجماته ضدّ الغوطة الشرقية منذ أن أعلن وقف إطلاق النار فيها من جانب واحد اعتباراً من ظهر يوم السبت الماضي.

وتابع: «النظام السوري خسر منذ بداية حملته العسكرية على عين ترما وجوبر أكثر من 200 عنصر، وقوات المعارضة استطاعت تدمير 25 عربة عسكرية تابعة له».

والسبت الماضي، أعلنت وزارة دفاع النظام السوري، وقفاً للأعمال القتالية في الغوطة الشرقية، شرقي العاصمة دمشق.

وأشارت وزارة دفاع النظام في بيانها إلى أن جيش النظام السوري سيرد على أي مصادر نيران تخرج من الغوطة الشرقية.

وكثف النظام في الآونة الأخيرة قبل هذا الإعلان، قصفه للعديد من مناطق الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، عن وزارة الدفاع الروسية، أن الاتفاق تمّ بوساطة مصرية، ووقع الجانبان عليه في العاصمة القاهرة.

ونص الاتفاق على تسيير أول قافلة إنسانية إلى الغوطة الشرقية في الأيام القريبة القادمة، من دون ذكر يوم بعينه.