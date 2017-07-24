﻿200 منظمة حقوقية ونقابة صحافية تدين المطالبة بإغلاق قنوات الجزيرة بذرائع سياسية

الدوحة ـ «القدس العربي»: ألقت أزمة الحصار المفروض على قطر، والمطالبة بإغلاق قنوات شبكة الجزيرة بظلالها على فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «حرية التعبير.. نحو مواجهة المخاطر» الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دول قطر، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة.

وفي غياب أي تمثيل رسمي قطري، تأكيداً لعدم تسييس المؤتمر، أجمع ممثلو المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية ونقابات الصحافيين على تأكيد رفضها القاطع لمطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى محسوبة على قطر، بينها «القدس العربي»، بحجة الاختلاف في الرأي، أو تحت غطاء «الخلافات السياسية» تارة، واتهام تلك المنابر بالتحريض تارة أخرى.

وسيشارك الحاضرون اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة زوالاً في وقفة تضامنية في مقر قناة الجزيرة الإخبارية بالدوحة، تأكيداً لرفضهم القاطع لمطالب إغلاق القناة، على رغم تأكيد اختلافهم أحياناً مع توجهاتها التحريرية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أن حضور أكثر من 200 منظمة دولية ونقابة خير دليل على وقوفهم ضد مطالب تخالف ميثاق حقوق الإنسان، وتابع: «نأمل التوصل إلى توصيات ستكون بذور لمستقبل أفضل، من الكرامة والحرية»، لافتاً على أنه ينعقد في ظل الحصار الذي تتعرض له دولة قطر، والذي ارتبط بمطالبات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وارتهن رفع هذا الحصار بشروط؛ من بينها إغلاق العديد من المنابر الإعلامية، ومنها شبكة الجزيرة وبعض القنوات التلفزيونية».

وأضاف: «تمثل هذه المطالب تهديداً خطيراً لحرية الإعلام، وتعدٍ على كافة القيم، والمبادئ، واتفاقيات حقوق الإنسان، بشهادة كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية؛ بما في ذلك آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وأكد المري أن الدول التي فرضت الحصار تلاعبت بحياة آلاف الأشخاص؛ وتسببت في تشتيت شمل العائلات، وحرمان أطفال من أوليائهم، وضرب النسيج الاجتماعي للمجتمعات الخليجية؛ إلى جانب تدمير مصادر الدخل للعديد من الموظفين والعمال، وتحطيم مستقبل الطلبة بطردهم من الجامعات وتعطيل تعليمهم، كما عاقبت دول الحصار مواطنيها بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم، حول الحصار بطريقة سلمية؛ أو بمجرد تعاطفهم مع شعب قطر. وقد وصلت العقوبات في تلك الدول من خمس سنوات إلى 15 سنة، كما أن هذا الحصار انتهك الحق في التنقل و الملكية، وتسبب في طرد المرضى من مستشفيات تلك الدول، وحتى ممارسة الشعائر الدينية في الحرم المكي الشريف، حيث تمت عرقلتها في وجه المواطنين والمقيمين.

كما تم إرغام الصحافيين الذين يحملون جنسيات دول الحصار على ترك وظائفهم، والعودة القسرية إلى دولهم تحت التهديد بالعقوبات والسجن، موضحاً إن الإرهاب والتطرف والإقصاء وفرض الإملاءات على الشعوب، هي أكبر خطر يواجه حرية التعبير، وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومة، إن حقوق الإنسان، وحرية الرأي و التعبير هي الوجه المشرق، وأمل الشعوب في غد زاهر.

وأكد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الاحداث التي اجتاحت المنطقة العربية منذ العام 2010 وما تلاها، يبين أن الحكومات لم تلب طموحات الشعوب العربية التواقة للعيش بحرية وعدالة وبعيدا عن العوز، حيث نشهد اليوم ازديادا متسارعا لتغليب منطق الأمن على حساب حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بدلا من معالجة الأسباب التي دفعت الشعوب للتظاهر يتم التضييق على أي مساحة لحرية الرأي والتعبير وابتكار السبل والوسائل للتحكم بأي فضاء ديمقراطي توفره تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

واضاف: «للإنصاف، ساهمت الجزيرة في تطوير الصحافة والإعلام في المنطقة العربية، حيث تمّ انشاء شبكات إعلامية مماثلة ودفعت بالإعلام المحلي إلى تطوير أو تحديث وسائله. وكل هذا ساهم في تمكين الشعوب العربية من المعرفة وبشكل غير مسبوق».

وقال يونس محمد جاهد النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للصحافيين: «اتخذنا القرار في الفدرالية للمساهمة في هذه التظاهرة لعدة اعتبارات، أولها أن علاقتنا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدأت منذ سنوات، وأننا تعاملنا مع هذا الإطار ضمن واجبنا الذي يقضي بتشجيع كل المبادرات مهما كانت محدودية سقفها للاعتراف بحقوق الإنسان وخاصة حرية الصحافة والإعلام، وايضا لأننا نرتبط باتفاقية مع قناة الجزيرة للعمل على ادماج الصحافيين في العمل النقابي داخل فيدراليتنا عبر التنظيمات النقابية الوطنية في بدانهم الأصلية».

وأكد جون ياروود رئيس المعهد الدولي للصحافة أن حقوق الصحافيين تساوي حقوق الإنسان»، لافتا إلى اننا نمر بمفترق طرق، مستعرضا عدد من القضايا التي يتصدى لها المعهد، ومنها 38 قضية لصحافيين قتلوا خلال ممارستهم مهامهم، قائلاً إنها تحت الاستقصاء، إضافة إلى نحو 145 حالة قتل أو اختفاء للصحافيين يعملون في المكسيك، يحقق فيها المعهد.

وشدّد جياكومو ميزون الخبير الإعلامي في اتحاد البث الأوروبي إنه على الرغم من أن الجزيرة ليست عضواً في هذه الهيئة، إلا أن قطر إذا طلبت شيئاً لا بد أن نستجيب، وبالتالي علينا الوقوف إلى جانبهم، ومثلما قال فلوتير: «حتى إذا لم أتفق معك، فإنني سأعطي وأبذل حياتي من أجل أن تعبر أنت عن ما تريد أن تقوله».

وقال كينيت روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن مزاعم تمويل الإرهاب هي التي دفعت بهذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يمكننا التحدث عن التمويل السري للإرهاب، ولكن نعلم أن هنالك دعماً سعودياً مالياً مفتوحاً، لتدريس الشق التطرفي المتشدد من الإسلام المعروف بالوهابية، ولكن نحن غالباً لا نتحدث عن الحكومات التي تنهمك في الإرهاب، وإنما نتحدث عن أطراف متغيرة، ولكن التحالف الذي تدعمه السعودية يقتل اليمنيين بلا تمييز، ويضرب حصاراً نتجت عنه أضراراً إنسانية وأمور أخرى أفضت إلى انتشار وباء الكوليرا.

وأستدرك قائلاً: «لكن نحن هنا لنتحدث عن حرية الصحافة والحريات الأخرى»، مشيراً إلى أن المطالب التي فرضت على قطر من قبل جيرانها تتحدث عن هذه الحقوق السياسية، مثل إغلاق الجزيرة في منطقة عرفت بالإعلام الرسمي الخانق، وكانت الجزيرة تدعو إلى التنفس، وبالفعل تنفسنا الصعداء في الكثير من الأحيان. وأشار روث إلى أن هذه الأزمة توفر لقطر فرصة للإصلاحات، وإعادة إيمانها بحماية الصحافيين ولا سيما الذين يعملون في الجزيرة، بتوفير قوانين لطلب اللجوء متسقة مع اتفاقية جنيف لعام 1951، داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تفتح مكتباً لها، مبيناً أنه في كل أزمة هنالك فرصة، نعم قطر تواجه أزمة اليوم، ولكن هذه الأزمة فرصة لقطر لكي تصبح بالفعل قائداً إقليمياً في حقوق الإنسان.