﻿الحرم رمزاً للكفاح والدين كملجأ

كتب العقيد ميخائيل ميلشتاين مستشار الشؤون الفلسطينية في وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق قبل اندلاع موجة العنف الحالية مقالا حذر فيه من غياب التفاهمات العميقة حول مواضيع البحث في اوساط محافل الاستخبارات. وعلى حد قوله، استند التقدير الاستخباري في الماضي على نوايا الزعماء وقدرات الجيوش. اما اليوم فثمة حاجة لتشخيص سياقات مركبة يحركها المجتمع، المنظمات غير الدول ومجالات الشبكة. فلا يمكن، بزعمه، حل لغز سلوك المجتمع دون اسناد ذلك إلى معرفة ثقافته، تاريخه ولغته.

اذا ترجمت ادعاءاته لما يجري هذه الايام في شرقي القدس، ينتشر إلى الضفة والقطاع وينتقل إلى الدول العربية، يمكن القول ان قرارات القيادة السياسية والشرطة تعاني من نقص في فهم عمق الوعي، الفكرة، الثقافة، التاريخ والمعتقدات التي تحرك الفلسطينيين، ولا سيما في كل ما يتعلق بالمسجد الاقصى.

من هنا ايضا القرارات السخيفة بنصب البوابات الالكترونية، اغلاق الحرم وفرض الاغلاق على البلدة القديمة. لقد كان الانطباع هو أن الشرطة تعيد احتلال القدس. صحيح، قتل الشرطيين من حرس الحدود والمذبحة في حلميش هي اعمال فظيعة، ولكن البوابات الالكترونية واجراءات العقاب الشديدة بالذات في هذه الايام المتوترة من شأنها أن تجعل نوايا التهدئة زيتا للاشتعال.

في مزايا النزاع يبرز في السنوات الاخيرة البعد الديني، وينبغي الاعتراف بالفم الملآن بأن المسيرة تقع ليس فقط في اوساط الفلسطينيين بل ولدينا ايضا. فاليأس، الاحباط، الازمة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية، عدم قدرة الفلسطينيين على تحدي الاحتلال الإسرائيلي على خلفية انعدام التماثل في موازين القوى، كل هذه توجههم إلى الملجأ الديني. هكذا جعلوا المسجد الاقصى، ومكانته التاريخية الاسطورية رمزا ملموسا لوطنية دينية ـ قومية فلسطينية في الصراع ضد إسرائيل، والذي يحل محل شعارات وطنية مبسطة تتعلق بتقرير المصير.

ما يحرك الجمهور الفلسطيني في هذه المرحلة للكفاح ليس الاسلام المتطرف، ولا حتى تحريض الزعماء الذين يستخدمون الدين كمقدار سياسي، بل الخوف من سيطرة يهودية على المسجد.

في فكرهم وفي وعيهم يعد هذا تهديدا حقيقيا. وهم يؤمنون بأن إسرائيل تعتزم هدم المسجد واقامة الهيكل مكانه، وكبديل بأن إسرائيل تسعى إلى تقسيم السيطرة في الحرم مثلما فعلت في الحرم الابراهيمي. وهم يؤمنون عن حق وحقيق بأن الاقصى في خطر وينبغي الدفاع عنه. هذه المعتقدات هي ايضا من نصيب الجمهور الاسلامي في كل العالم.

هذا المزيج من الدين، القومية، الاحباط من الصراع بلا جدوى ضد الاحتلال، مشاعر الكراهية الشديدة لإسرائيل ومشاعر دوس الكرامة هو المحفز لانتقام وذبح عائلة بسكين. من الصعب جدا وقف ارهاب افراد مجنون كهذا. ولكن ممكن وينبغي محاولة تهدئة الحرب الدينية والبث للجمهور بأن ليس في نية إسرائيل السيطرة على الاقصى.

في نظرة إلى الوراء، يتبين أن الوضع الراهن الذي ثبته دايان في 1967 في الحرم سمح بمنع حرب دينية، رغم احداث قاسية كإحراق المسجد في 1969، احداث العنف في الحرم في 1990، فتح نفق المبكى في 1996، او العنف في اعقاب حجيج شارون إلى الحرم في 2000.

غير أنه في السنوات الماضية زار رجال اليمين المتطرف، بمن فيهم زعماء سياسيين، الحرم، رفعوا مخاوف الفلسطينيين على مستقبل المسجد وبثوا نارا في الصراع الديني.

ان الحل السياسي لمسألة القدس والحرم بعيد عن التحقيق، وعليه فمن أجل المصلحة الامنية، وليس فقط في القدس، يجب العودة إلى الوضع الراهن، عدم الانجرار وراء مطالب اليمين المتطرف أو الحلول التي تحركها المشاعر او الحاجة الفورية للشرطة والامتناع في المستقبل عن ارتجالات على نمط البوابات الالكترونية.

روني شكيد

يديعوت 24/7/2017