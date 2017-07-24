﻿يوفنتوس يضم المهاجم الإيطالي بيرنارديتشي

تورينو (إيطاليا) – د ب أ: أعلن يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع المهاجم الشاب فيدريكو بيرنارديتشي (23 عاما) من فيورنتينا الذي لعب لصالحه خلال المواسم الثلاثة الأخيرة. وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن القيمة المالية للصفقة بلغت 40 مليون يورو، وأن مدة العقد خمس سنوات. وأصدر يوفنتوس بيانا أعلن من خلاله انضمام اللاعب الإيطالي الشاب لصفوفه في ظل استقبال حافل له من جماهير النادي خلال المرحلة الأولى من الكشف الطبي. وسيتعين على بيرنارديتشي، الذي انضم مؤخرا للمنتخب الإيطالي وظهر معه خلال كأس أمم أوروبا العام الماضي، الدخول في صراع كبير ليضمن لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، الذي يضم مهاجمين من العيار الثقيل مثل الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين والكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

مجدداً… كاسانو يرفض اللعب مع فيرونا ويعتزل!

روما – د ب أ: أكد نجم منتخب إيطاليا السابق انطونيو كاسانو أنه سيعتزل بعد صفقة انتقال غير ناجحة لنادي فيرونا. وجاء إعلان كاسانو (35 عاما) لتوضيح آخر المستجدات بشأن صفقة انتقاله لفيرونا التي تمت في العاشر من تموز/ يوليو الجاري، لكنه بعد ثمانية أيام فقط أعلن اعتزاله ثم عدل عن قراره بعد ساعات قليلة. وقال كاسانو: «أعتزم ترك كرة القدم. لا أشعر بالرغبة في الاستمرار مع فيرونا، أنا في حالة جسدية جيدة جدا حيث ظهر ذلك جليا خلال 15 يوما من التدريبات، ولكن من الناحية الذهنية لا أشعر بالالهام للاستمرار في هذا النادي». وقال ماوريسيو سيتي رئيس فيرونا: «هذا الرجل ليس في حالة ذهنية صحيحة، لكن رغم ذلك هو في حالة جيدة جدا على المستويين الجسدي والرياضي».

الاتحاد الألماني يواجه فاتورة ضخمة في قضية مونديال 2006

برلين – د ب أ: كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يواجه فاتورة ضريبية قيمتها 26 مليون يورو، إثر التحقيقات الخاصة بتحويل مبلغ مالي يتعلق بكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا. وذكر الاتحاد الألماني في تقريره المالي لعام 2016، أن سلطات الضرائب أخطرته بتعديلات ضريبية لعام 2006، بعدما انتفى عن الاتحاد صفة المؤسسة غير الربحية في ذلك العام. ويعتقد مجلس إدارة الاتحاد ومستشاروه القانونيون أنه لا يزال من الممكن إلغاء القرار من خلال الاستئناف ضده. وقال شتيفن أوزنبرويغه أمين صندوق الاتحاد الألماني: «نحن مقتنعون بأن الموقف الحالي لا يبرر تقييمات جديدة للضرائب.» وكان الاتحاد الألماني أنفق بالفعل 11.7 مليون يورو في إطار التحقيقات الخاصة بالتحويل المالي المتعلق بكأس العالم، بما في ذلك التكاليف القانونية للتحقيقات والتقرير الذي أعدته شركة «فريشفيلدز بروكهاوز ديرينغر» للمحاماة.

مولودية الجزائر يتفق مع المدرب المصري حسن شحاتة

الجزائر – د ب أ: توصل نادي مولودية الجزائر وصيف بطل الدوري الجزائري لاتفاق مع المدرب الاسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، لتدريب الفريق. وأكد كمال قاسي السعيد المدير الرياضي الجديد لمولودية الجزائر لمقربيه أن شحاتة سيكون المدرب المقبل للفريق، على أن يتم توقيع العقد في الأيام المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن عقد شحاتة سيمتد لعام واحد على الأرجح، ليخلف كمال مواسة الذي أعلن رغبته في الرحيل بعد تعيين كمال قاسي السعيد مسؤولا على الفريق بدلا من عمر غريب الذي تم انهاء مهامه. يشار الى ان المولودية تعاقد الأحد مع سفيان بن دبكة لاعب وسط نصر حسين داي، بعدما ضم في وقت سابق زين الدين بولخوة لاعب اتحاد الحراش. كما استعار عبدالله المؤذن وزكريا منصوري من نادي بارادو. يذكر أن المولودية سيواجه النادي الأفريقي التونسي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية).

لقجع يفوز بولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الكروي المغربي

الرباط – الأناضول: انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع رئيسا للاتحاد لولاية ثانية بعد نجاحه في قيادة دفة الكرة المغربية في ولايته الأولى. وكانت الجمعية العمومية وافقت على اللائحة المالية المقدمة من مجلس الاتحاد خلال مناقشتها ثم تمت عملية الانتخاب. وأسفرت عن فوزي لقجع رئيسا، وحمزة الحجوي النائب الأول للرئيس ومحمد جودار النائب الثاني، وبعضوية عبدالمالك أبرون وعبداللطيف المقترض عن أندية الدوري الاحترافي الأول، وحسن الفيلالي ونور الدين البيضيي عن القسم الثاني، وجمال الكعواشي عن العصب الجهوية. كما ضمت العضوية محمد عدال ومولود أجف عن أندية الهواة الدرجة الاولى والثانية، ونوال متوكل عن فرق السيدات، وعزيز بودربالة عن مجموعة المدربين، وخليل الرويسي عن الحكام، وعبداللطيف العافية عن كرة الصالات، ونور الدين النيبت عن الدوليين القدامي.