﻿عالم التنس: بطولة أمريكا المفتوحةالإصابة قد تجبر ديوكوفيتش على الانسحاب!

بلغراد – د ب أ: ذكرت تقارير أن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد يغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة أخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بسبب الإصابة في المرفق.

ونقلت صحيفة «سبورتسكي زورنال» الصربية عن الطبيب الصربي زدينكو ميلينكوفيتش قوله إن ديوكوفيتش سيحتاج لراحة بين ستة وثمانية أسابيع، ما قد يعني غيابه حتى نهاية الموسم. وقال ميلينكوفيتش: «أعراض الإصابة هدأت، لقد أجرى فحوصات إضافية تحت اشراف متخصصين في تورنتو». وأضاف: «لقد استشار خبرائنا، الآن من المهم النظر في الأنواع المختلفة من الاجراءات التي قد تؤدي إلى التعافي». وجاء أخر ظهور لديوكوفيتش في ملاعب التنس من خلال مباراته أمام توماس برديتش في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة أمام منافسه التشيكي. وأوضحت الصحيفة الصربية أن حجم الإصابة يزيد مع مشاركة ديوكوفيتش في المباريات. ومن المقرر أن يخرج ديوكوفيتش المصنف الرابع على العالم خلال مؤتمر صحفي هذا الاسبوع للكشف عن حالته.