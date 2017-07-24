﻿ليديكي تقود الولايات المتحدة إلى الفوز بسباق التتابع وتحرز ذهبيتها الثانية!

بودابست – د ب أ: حصدت السباحة الأمريكية، كاتي ليديكي، ميداليتها الذهبية الثانية ب المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست، بعدما قادت فريق بلادها لاقتناص الميدالية الذهبية بسباق تتابع 4×100 متر حرة للسيدات.

وكان الفريق السويدي متصدرا للسباق في البداية، بفضل تألق نجمته سارة سيوستروم، قبل أن تقلب ليديكي الأوضاع، وتقود الفريق الأمريكي للصدارة في الـ100 متر الثالثة. وأنجزت البطلة الأولمبية سيمون مانويل المهمة بنجاح، بعدما حافظت على صدارة فريق الولايات المتحدة للسباق في الـ100 الأخيرة، ليحرز الفريق الميدالية الذهبية بزمن بلغ ثلاثة دقائق و31.72 ثانية. وجاء الفريق الاسترالي في المركز الثاني، ليحصل على الميدالية الفضية، فيما نال الفريق الهولندي الميدالية البرونزية، وأنهى الفريق السويدي السباق في المركز السادس. وكانت ليديكي نالت الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة للسيدات، وما زال بإمكانها الفوز بأربع ميداليات أخرى خلال مشاركتها في النسخة الحالية للبطولة.